Tác dụng của đinh lăng với sức khỏe

Nhà khoa học, Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội cho biết, cây đinh lăng được mọi người dùng để ăn như rau làm gia vị và chữa nhức đầu. Nhiều nơi thường lấy lá đinh lăng để nấu canh với thịt, cá để bồi bổ cho sản phụ, người già hoặc người ốm mới dậy.

Thành phần hóa học và dinh dưỡng: Trong củ chứa 0,3% glucozit, alcaloit, saponin, tanin, 13 loại axit amin và vitamin B1. Đinh lăng chứa một số hoạt chất mang tính năng gần giống như nhân sâm.

Các bộ phận của cây đinh lăng có thể dùng được:

Các lá non thường được dùng ăn gỏi cá, gói với nem, làm gia vị ăn với thịt.

Củ, thân, lá khô dùng làm thuốc.

Lá đinh lăng: Bùi, đắng, thơm, hơi mát, tác dụng lương huyết, giải độc, chống tanh hôi, lợi niệu, tiêu mẩn ngứa. Ngoài ra lá đinh lăng còn hỗ trợ chữa dị ứng, ho ra máu, kiết lỵ.

Rễ củ đinh lăng: Vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính ấm. Khi bào chế nên rút bỏ lõi. Rễ củ đinh lăng tác dụng thông huyết mạch, tiêu sưng viêm, giảm đau. Ngoài ra rễ củ đinh lăng còn được dùng trong những trường hợp cơ thể suy nhược, mệt mỏi, yếu sức.

Nước lá đinh lăng rất tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách

Nước lá đinh lăng có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BSNT. Đặng Hạnh - Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu chỉ ra rằng đinh lăng có rất nhiều tác dụng như tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể; cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới; chống mệt mỏi, bổ dưỡng, tăng cảm giác thèm ăn, ngủ ngon; tăng khả năng lao động, tăng cân; giải độc, mát gan…

Đặc biệt, gần đây các nhà khoa học đã chứng minh đinh lăng có tác dụng chống trầm cảm, chống căng thẳng, cải thiện trí nhớ, chống oxy hóa, hạ đường huyết, bảo vệ gan, hạ lipid máu, kháng nấm và kháng khuẩn.

Ngoài ra, lá đinh lăng còn được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer vì cải thiện các triệu chứng run, mất thăng bằng, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh…

Lá đinh lăng có tác dụng chống suy giảm trí nhớ, tăng cường cho hệ thần kinh bởi chứa nhiều vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, lá đinh lăng có tác dụng tăng biên độ điện thế não, tăng khả năng tiếp nhận của các tế bào thần kinh vỏ não.

Bệnh Parkinson là một trong những bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất, đặc biệt là do mất tế bào thần kinh dopaminergic. Kết quả là giảm chất dẫn truyền thần kinh dopamine ở thể vân dẫn đến một số khiếm khuyết về vận động và một số triệu chứng không liên quan đến vận động.

Mặc dù nguyên nhân của bệnh vẫn chưa được biết rõ nhưng các nghiên cứu trước đây cho rằng nguyên nhân liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, tác nhân môi trường và lão hóa. Trong số đó, các yếu tố dẫn đến stress oxy hóa có thể đóng vai trò trong sự phát triển và tiến triển của bệnh. Các thành phần hóa học có trong đinh lăng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson.

Cách đun nước lá đinh lăng

Có thể sử dụng lá đinh lăng tươi hoặc khô để đun, cách làm cụ thể như sau:

Bước 1: Dùng 150-200g lá đinh lăng tươi/50g lá đinh lăng khô đã rửa sạch để ráo (lượng cho 1 người dùng).

Bước 2: Cho tất cả lá đinh lăng vào nồi/bình, chế một ít nước sôi vào đậy nắp lại và lắc nhẹ như để rửa lá rồi đổ đi.

Bước 3: Sau đó, cho khoảng 1.000ml nước đun sôi vào bình và đậy nắp lại chờ sau khoảng 5- 7 phút, có thể chắt ra để uống.