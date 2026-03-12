LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

(VTC News) -

Theo đó, trong năm 2026, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 300.000đ và sử dụng túi môi trường (túi tái sử dụng) sẽ nhận được 3.000 điểm vào tài khoản thẻ thành viên LOTTE MART. Vào các ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 1.000.000đ được nhận ngay 1 túi Re:Earth size L.

LOTTE MART tặng túi môi trường cho khách hàng có hóa đơn mua sắm hợp lệ, khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Cũng nhằm khuyến khích thói quen dùng túi tái sử dụng khi mua sắm, khách hàng thành viên có hóa đơn từ 1.000.000đ sẽ nhận ngay túi Re:Earth size S. Chương trình áp dụng đến hết 24/3 cho các siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc (trừ LOTTE MART Ba Đình và LOTTE MART West Lake).

Từ ngày 01/04/2026, tính năng Phiếu thanh toán điện tử sẽ được áp dụng cho tất cả khách hàng thành viên khi mua sắm tại hệ thống 15 siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra lại đơn hàng vừa thực hiện trên ứng dụng LOTTE MART Online.

Những năm qua, LOTTE MART triển khai nhiều dự án chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới và giải pháp quản lý năng lượng thông minh để tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm phát thải nhằm hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.