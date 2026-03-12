+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Cận cảnh sầu riêng 2 triệu đồng/trái được khách Việt săn lùng
(VTC News) -
Sầu riêng gai đen nổi tiếng của Malaysia đang trở thành mặt hàng hút khách, dù giá bán lên tới 2 triệu đồng mỗi trái.
VTC News
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh
10:14 12/03/2026
Kinh tế xanh
Thủ tướng: Khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng xe điện, nhiên liệu sinh học
09:49 12/03/2026
Thị trường
Cận cảnh sầu riêng 2 triệu đồng/trái được khách Việt săn lùng
09:39 12/03/2026
VTC NEWS TV
Lật tẩy đường dây 'thần y' rởm với những kịch bản tinh vi ở Thanh Hoá
09:34 12/03/2026
Bản tin 113
Công dụng của cây nhót
09:31 12/03/2026
Tư vấn
Vì sao nhiều người ngủ trưa dậy lại mệt mỏi, đau đầu?
09:30 12/03/2026
Tin tức
Ô tô hybrid giảm giá sâu trong bối cảnh giá xăng biến động
09:16 12/03/2026
Thị trường
Hệ sinh thái đổi pin: ‘Chìa khóa vàng’ cho lộ trình phát thải thấp của Hà Nội
09:16 12/03/2026
Giao thông xanh
Nam nghệ sĩ từng làm thợ mộc, phụ hồ nay là Đại tá, Giám đốc
08:45 12/03/2026
Sao Việt
Mỹ công bố video tấn công Iran, tiết lộ 6 ngày chiến dịch 'đốt' hơn 11 tỷ USD
08:13 12/03/2026
Thời sự quốc tế
Toàn cảnh trường Đại học Bách khoa giữa 'đất vàng' TP.HCM
08:05 12/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Vì sao uống cả chục lon bia dễ hơn uống vài chai nước lọc?
08:00 12/03/2026
Chuyện bốn phương
Hoạt huyết dưỡng não Traphaco – 30 năm đồng hành cùng sức khỏe của người Việt
08:00 12/03/2026
Sức khỏe
Iran có Lãnh tụ Tối cao mới, xung đột Mỹ - Iran bao giờ kết thúc?
07:57 12/03/2026
Tư liệu
Chính sách giúp người mua nhà 'miễn trừ rủi ro' lãi suất, tăng trưởng tài sản
07:53 12/03/2026
Bất động sản
Công nghệ 12/3: Trung Quốc cảnh báo AI OpenClaw trong khu vực nhà nước
07:45 12/03/2026
Khoa học - Công nghệ
Trẻ dùng Discord, Telegram..., phụ huynh lo rủi ro từ nền tảng mở
07:40 12/03/2026
Chuyển đổi số
Ông Trump tuyên bố chiến thắng nhưng 'không muốn rời đi sớm'
07:39 12/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran: Xung đột với Mỹ - Israel có thể phá hủy nền kinh tế toàn cầu
07:35 12/03/2026
Thời sự quốc tế
Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác
07:33 12/03/2026
Tin tức xanh
Số phận 3 người vợ Bao Công và hậu duệ của ông
07:30 12/03/2026
Chuyện bốn phương
Môn võ Trung Quốc 300 tuổi vang danh 'thực chiến mạnh nhất'
07:30 12/03/2026
Võ Thuật
Thạc sĩ trẻ phải khám tâm thần vì áp lực tiền thuê nhà Hà Nội
07:28 12/03/2026
Tin tức
Môn võ truyền thống thực chiến của Trung Quốc giống Muay Thái, vang danh ở MMA
07:27 12/03/2026
Võ Thuật
Iran rút khỏi World Cup 2026, đội nào sẽ thay thế?
07:24 12/03/2026
Hậu trường
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược
07:20 12/03/2026
Thời sự quốc tế
Những hiểu lầm thường gặp về ắc quy ô tô
07:18 12/03/2026
Tư vấn
Trước Trấn Thành, sao Việt nào từng có cơ hội đóng phim Hàn Quốc?
07:01 12/03/2026
Sao Việt
Siemens Healthineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế
07:00 12/03/2026
Tin tức
Nhiều gen Z 'cai' điện thoại bằng những 'sở thích kiểu bà ngoại'
07:00 12/03/2026
Giới trẻ