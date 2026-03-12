Ô tô hybrid giảm giá sâu trong bối cảnh giá xăng biến động

(VTC News) -

Trong thời điểm giá xăng dầu đầy biến động, các hãng ô tô tại thị trường Việt Nam thực hiện đợt điều chỉnh giá cũng như áp dụng nhiều ưu đãi lớn dành cho nhóm xe đa dụng (MPV) và gầm cao (SUV) sử dụng động cơ lai điện (hybrid).

Nhờ ưu thế tiêu hao nhiên liệu thấp hơn so với các dòng xe thuần xăng, các mẫu xe này đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Lexus LS 500h: Giảm 330 triệu đồng

Mẫu sedan cao cấp nhất của Lexus đang dẫn đầu thị trường về mức giảm giá khi điều chỉnh từ 8,36 tỷ xuống còn 8,03 tỷ đồng. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng V6 3.5 lít phối hợp cùng hai mô tơ điện, sản sinh tổng công suất 354 mã lực.

Lexus LS 500h thiết lập mức giá mới đầy cạnh tranh trong phân khúc xe sang.

Dù là dòng xe sang trọng có kích thước lớn, LS 500h chỉ tiêu tốn trung bình khoảng 6,7 lít xăng cho mỗi 100 km vận hành hỗn hợp.

Hyundai Santa Fe hybrid: Giảm 220 triệu đồng

Santa Fe là mẫu xe duy nhất của Huyndai sở hữu phiên bản lai điện tại Việt Nam với giá niêm yết 1,369 tỷ đồng.

Trong tháng 3, mẫu xe ghi nhận mức ưu đãi cộng dồn lên tới 220 triệu đồng, bao gồm giảm giá tiền mặt, quyền lợi thẻ hội viên và gói gia hạn bảo hành.

Hyundai Santa Fe Hybrid sở hữu động cơ mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì mức chi phí nhiên liệu tối ưu.

Về vận hành, xe sử dụng hệ thống lai điện song song, kết hợp máy xăng 1.6 lít tăng áp và mô tơ điện 44,2 kW, cho tổng công suất 230 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Đi kèm là hệ dẫn động bốn bánh HTRAC và hộp số tự động 6 cấp, giúp xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm.

Điểm mạnh nhất của phiên bản này là mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 6,3 lít/100 km, thấp hơn nhiều so với các dòng xe gầm cao hạng D thuần xăng.

Lexus RX 350h và NX 350h: Giảm từ 150 - 190 triệu đồng

Bộ đôi xe gầm cao hạng sang của Lexus ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh từ cuối tháng 2/2026. Mẫu NX 350h giảm 150 triệu đồng, đưa giá bán về mức 3,27 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản RX 350h Luxury có mức hạ 190 triệu đồng, giá mới hiện còn 4,14 tỷ đồng.

Lexus NX 350h và RX 350h ghi nhận mức giá mới hấp dẫn, sở hữu khả năng vận hành yên tĩnh và tiết kiệm nhiên liệu.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ thống lai điện tự sạc thế hệ mới nhất của Lexus, kết hợp động cơ xăng 2.5 lít chu trình Atkinson với mô tơ điện công suất cao. Hệ thống này giúp xe vận hành cực kỳ yên tĩnh trong đô thị đồng thời duy trì mức tiêu thụ xăng ấn tượng, dao động từ 5,3 đến 6,3 lít/100 km.

Điểm nhấn trên dòng RX và NX lai điện là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trực tiếp E-Four, giúp tối ưu lực kéo và sự ổn định khi vào cua. Việc giảm giá hàng trăm triệu đồng giúp bộ đôi này dễ tiếp cận hơn, trở thành lựa chọn kinh tế cho nhóm khách hàng cao cấp.

Honda Civic e:HEV RS: Giảm 170 triệu đồng

Mẫu sedan thể thao của Honda đang được đại lý hỗ trợ tổng cộng khoảng 170 triệu đồng, bao gồm lệ phí trước bạ và quà tặng tiền mặt.

Honda Civic e:HEV RS cân bằng giữa cảm giác lái thể thao và tính kinh tế cao.

Civic phiên bản lai điện sử dụng máy xăng 2.0 lít kết hợp mô tơ điện, cho tổng công suất 200 mã lực. Điểm mạnh của mẫu xe này là khả năng vận hành linh hoạt nhưng chỉ tiêu thụ khoảng 4,5 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp.

Kia Carnival hybrid: Giảm 100 triệu đồng

Phiên bản lai điện của Kia Carnival hiện được các đại lý ưu đãi trực tiếp khoảng 100 triệu đồng. Xe trang bị hệ thống truyền động kết hợp giữa máy xăng 1.6 lít tăng áp và mô tơ điện, sản sinh tổng công suất 242 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 367 Nm.

Sự hỗ trợ từ mô tơ điện giúp mẫu xe nặng hơn 2 tấn này tăng tốc mượt mà, đồng thời loại bỏ đáng kể độ trễ của bộ tăng áp.

Kia Carnival hybrid sở hữu không gian rộng rãi cùng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.

So với các phiên bản thuần xăng có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, Carnival hybrid đạt hiệu quả kinh tế vượt trội khi chỉ tốn khoảng 7 lít xăng cho 100 ki lô mét đường hỗn hợp.

Suzuki XL7 và Fronx: Ưu đãi lệ phí trước bạ

Trong tháng 3, các dòng xe sử dụng hệ truyền động lai điện nhẹ (mild-hybrid) của Suzuki được điều chỉnh giảm giá tại Việt Nam.

Mẫu xe đa dụng chiến lược XL7 hybrid đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho các xe sản xuất năm 2025. Kết hợp cùng gói bảo trì miễn phí 6,5 năm, tổng giá trị ưu đãi cho mẫu xe này đạt mức 55 triệu đồng.

Sau giảm giá, giá bán thực tế của XL7 hybrid dao động từ 544 đến 552,9 triệu đồng tùy theo lựa chọn màu sắc.

Suzuki XL7 hybrid (trái) và Suzuki Fronx hybrid (phải).

Đối với dòng xe gầm cao đô thị Fronx, các đại lý hiện triển khai mức hỗ trợ từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ hoặc tặng gói bảo trì trong 5 năm tùy vào năm sản xuất. Giá trị khuyến mại cho mẫu xe này dao động trong khoảng 15 - 70 triệu đồng.

Với đặc thù sử dụng mô tơ điện hỗ trợ máy xăng khi tăng tốc, các dòng xe của Suzuki duy trì mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp với nhu cầu di chuyển thực dụng trong đô thị.

Toyota Yaris Cross HEV: Ưu đãi lệ phí trước bạ

Mẫu xe gầm cao cỡ B của Toyota đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ đại lý. Với ưu đãi này, người mua có thể tiết kiệm trực tiếp khoảng 76 - 80 triệu đồng tùy địa phương đăng ký, đưa giá lăn bánh của phiên bản lai điện về mức dễ tiếp cận hơn. Hiện tại, giá niêm yết của Yaris Cross HEV là 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV là mẫu xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 3,56 lít/100 km.

Về vận hành, xe trang bị máy xăng 1.5 lít phối hợp cùng mô tơ điện, cho khả năng di chuyển linh hoạt trong phố. Điểm vượt trội của Yaris Cross HEV là mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,56 lít/100 km đường hỗn hợp, thuộc nhóm thấp nhất thị trường hiện nay.

Việc sở hữu công nghệ tự sạc giúp người dùng tối ưu hóa chi phí vận hành mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.