Toyota dẫn dắt cuộc chơi xe Hybrid Electric 2026

(VTC News) -

HEV - lựa chọn xe xanh tiện lợi cho người Việt

Toyota - thương hiệu tiên phong khai mở mảng xe Hybrid Electric phổ thông tại Việt Nam, hiện đang sở hữu đến 6 mẫu xe và 7 phiên bản HEV vẫn đang dẫn đầu về doanh số dòng xe này.

Tháng cuối cùng năm 2025, 1.082 xe Toyota HEV được giao đến tay khách hàng, nâng tổng tích lũy lên 8.389 xe. Đây là tháng đầu tiên doanh số HEV của hãng vượt ngưỡng 1.000 xe, tiếp tục giữ vững vị thế hãng bán chạy nhất mảng xe xăng lai điện.

Sau hơn 5 năm, hơn 22.200 xe HEV đã được Toyota bán ra tại Việt Nam. Tất cả các mẫu xe xăng lai điện của hãng tại Việt Nam đều mang cấu hình Full Hybrid - Hybrid tự sạc (HEV), không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc khi động cơ điện được nạp năng lượng thông qua công nghệ phanh tái sinh, mỗi khi nhả chân ga hoặc đạp phanh, góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và bụi phanh khi vận hành.

Với xe HEV, người dùng có thể chủ động trong mọi lịch trình di chuyển, không bận tâm đến quãng đường và cung đường. Là hãng xe hàng đầu thế giới, Toyota đã có lịch sử gần 30 năm phát triển công nghệ này, cùng những cam kết về độ bền của pin, mạng lưới đại lý rộng khắp cả nước với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, người dùng ngày càng an tâm lựa chọn các dòng xe HEV của Toyota.

Theo thống kê từ hãng, số lượng xe HEV bán ra từ năm 2020 đến tháng 9/2025 giúp giảm thiểu khoảng 266.000 tấn khí thải CO₂ ra môi trường, tương đương trồng 1,6 triệu cây xanh và những giá trị này sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai khi hãng có những chính sách mới cho dòng xe xanh chủ lực.

An tâm dài lâu

Toyota Việt Nam là hãng xe đầu tiên thông báo về mức giá bán mới dành cho một số mẫu xe Hybrid (giá đã bao gồm thuế GTGT 10%), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 20/01/2026. Theo đó, Yaris Cross HEV giảm 37 triệu đồng, Corolla Cross HEV giảm 40 triệu đồng, Camry HEV TOP giảm 70 triệu đồng và Alphard HEV giảm đến 200 triệu đồng.

Từ 1/1/2026, Toyota Việt Nam triển khai chương trình bảo hành chính hãng, thời hạn lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), hoàn toàn miễn phí cho khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn Toyota. Khách hàng chỉ cần duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000km (tùy điều kiện nào đến trước) tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc, quyền lợi bảo hành sẽ được nối dài liên tục.

Với mức di chuyển trung bình từ 15.000 - 20.000km/năm, người dùng có thể hoàn toàn an tâm khi “trái tim” chiếc xe HEV được bảo hành chính hãng. Chính sách được áp dụng cho khách hàng mua xe trên toàn bộ hệ thống 87 đại lý Toyota toàn quốc.

Không dừng lại ở đó, chính sách thu pin cũ, đổi pin mới với giá ưu đãi vẫn được hãng Nhật áp dụng từ giữa năm 2025 đến nay. Theo đó, khách hàng đổi pin mới sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi, giảm đến 34% so với giá cũ (tùy mẫu xe).

Các dòng xe HEV của Toyota đã nhận được sự tin dùng của hàng chục ngàn khách hàng Việt và dự đoán sẽ gia tăng mạnh mẽ trong năm 2026 khi những chính sách kích cầu có hiệu lực. Bên cạnh đó, Toyota cũng triển khai hàng loạt các sự kiện trưng bày và trải nghiệm, mang dòng xe thân thiện môi trường đến với đông đảo khách hàng trên khắp cả nước.