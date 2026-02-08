Mazda MX-5 mui mềm sắp bán tại Việt Nam, có tùy chọn số sàn

(VTC News) -

Mazda MX-5 là dòng xe mui trần hai chỗ có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng hệ dẫn động cầu sau và tập trung tối đa vào cảm giác lái.

Mazda MX-5 có thiết kế nhỏ gọn với nắp máy kéo dài và lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Với mức giá dự kiến khoảng 1,359 tỷ đồng, đây là mẫu xe thể thao mui trần có giá bán thấp nhất tại thị trường Việt Nam, hướng đến những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt so với các dòng xe gầm thấp (sedan) hay xe đa dụng (SUV) thông thường.

Về ngoại thất, phần đầu xe mang phong cách thể thao với nắp máy (ca-pô) kéo dài, kết hợp cùng các đường gân nổi và lưới tản nhiệt kích thước lớn. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED được thiết kế nhỏ gọn.

Cụm đèn hậu tròn và ống xả kép phía sau mang nét đặc trưng của dòng xe mui trần Nhật Bản.

Phần đuôi xe có tạo hình đơn giản với đèn hậu tròn, ống xả kép và nắp cốp ngắn.

Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 3.915 x 1.735 x 1.240 (mm), trục cơ sở đạt 2.312 mm. Phiên bản phân phối tại Việt Nam sử dụng loại mui mềm, thao tác đóng hoặc mở bằng tay.

Không gian bên trong tối giản, tập trung tối đa vào vị trí người điều khiển.

Không gian bên trong được thiết kế tập trung hoàn toàn vào người điều khiển với bảng điều khiển trung tâm tối giản. Các nút bấm vật lý và cụm điều khiển được bố trí thuận tiện cho thao tác nhanh.

Khoang hành lý của xe khá khiêm tốn, chỉ đủ chứa một vali nhỏ hoặc vật dụng cá nhân và không trang bị lốp dự phòng.

Xe trang bị màn hình giải trí 8,8 inch đặt nổi, vô-lăng ba chấu và cụm đồng hồ kết hợp giữa dạng kim truyền thống (analog) với màn hình điện tử. Nội thất và ghế ngồi bọc da Nappa màu sáng, có thiết kế ôm sát cơ thể và vị trí ngồi thấp nhằm hạ trọng tâm xe, tăng độ ổn định khi vận hành.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống âm thanh 9 loa Bose có tích hợp loa ngay tại tựa đầu ghế, giúp người dùng nghe rõ nhạc ngay cả khi mở mui.

Phiên bản bán tại Việt Nam sử dụng mui mềm, thực hiện thao tác đóng hoặc mở bằng tay.

Mazda MX-5 sử dụng động cơ dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Người mua có thể tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Hệ thống treo của xe là loại độc lập với tay đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau, đi kèm bộ lốp kích thước 205/45 R17. Nhờ cấu trúc khoang lái đặt lùi về sau và đầu xe dài, mẫu xe này đạt được tỷ lệ phân bổ trọng lượng gần như cân bằng giữa trục trước và sau.

Trong tầm giá hơn 1,3 tỷ đồng, Mazda MX-5 gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tại Việt Nam, phân khúc xe thể thao mui trần hai chỗ ngồi vốn khá hạn hẹp, chủ yếu là các dòng xe hạng sang có giá thành cao như BMW Z4 hay Porsche 718 Boxster.