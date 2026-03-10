Huế công bố đường dây nóng phản ánh vi phạm kinh doanh xăng dầu

(VTC News) -

Sở Công Thương TP Huế vừa ban hành văn bản số 601/SCT-TM&KTS đề nghị UBND các xã, phường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phối hợp công khai đường dây nóng phục vụ người tiêu dùng.

Theo đó, Sở Công Thương TP Huế đề nghị, UBND các xã, phường phối hợp công bố, thông tin đường dây nóng trên các trang thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, phản ánh các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn như: ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bán hàng không đúng thời gian đăng ký, găm hàng, bán sai giá quy định hoặc các hành vi vi phạm khác.

Sở Công Thương TP Huế đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu yêu cầu các cửa hàng bán lẻ trực thuộc treo/dán danh sách thông tin đường dây nóng tại khu vực người dễ thấy, rõ ràng để người tiêu dùng dễ đọc, nhận biết. (Ảnh: Sỹ Nhất)

Chỉ đạo các đơn vị thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình thị trường xăng dầu và các giải pháp điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Tránh tình trạng mua xăng dầu với số lượng lớn bằng phuy, can, thùng nhựa… để tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các cửa hàng bán lẻ trực thuộc treo/dán danh sách thông tin đường dây nóng tại khu vực người dễ thấy, rõ ràng để người tiêu dùng dễ đọc, nhận biết.

Tuyệt đối không tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương, không giảm thời gian bán hàng hoặc bán cầm chừng. Trường hợp phát hiện các cửa hàng thuộc đại lý, nhượng quyền có dấu hiệu vi phạm hoặc gặp sự cố bất khả kháng về nguồn cung, thương nhân đầu mối/phân phối đề nghị báo cáo về Sở Công Thương kịp thời.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của người tiêu dùng về việc một cây xăng dầu trên đường Minh Mạng (TP Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt. Ngay lập tức lãnh đạo Sở Công Thương TP Huế chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường đến làm việc với cây xăng dầu nói trên.

Sau khi làm việc, Chi cục Quản lý thị trường TP Huế lập biên bản nhắc nhở do vi phạm lần đầu với chủ cửa hàng xăng dầu, yêu cầu không tái diễn hành vi có dấu hiệu "găm hàng" tương tự.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP Huế yêu cầu các cây xăng trên địa bàn công bố đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tại các cây xăng dầu để khi khách hàng đến đổ xăng có thể phản ánh trực tiếp nếu phát hiện hành vi đầu cơ, "găm hàng", bán giá không niêm yết.