Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân bình tĩnh, không tích trữ xăng dầu

(VTC News) -

Sáng 10/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.

Ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, tình hình giá xăng dầu trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ căng thẳng chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông. Mặc dù Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều quyết sách nhằm bình ổn thị trường và bảo đảm nguồn cung năng lượng, song do tác động của xung đột kéo dài nên giá xăng dầu vẫn biến động mạnh.

Tại Hà Nội, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều dự án đầu tư và công trình xây dựng trọng điểm, việc giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí sản xuất, vận tải và tiến độ thi công các dự án.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhiên liệu phục vụ hoạt động vận tải, logistics cũng như vận hành máy móc, thiết bị thi công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo.

Ông Thắng cho biết, thời gian qua, thành phố đã chủ động chỉ đạo Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn nỗ lực bảo đảm nguồn cung phục vụ đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình kéo dài, tại một số thời điểm và khu vực xuất hiện tình trạng nguồn cung hạn chế, ảnh hưởng đến một số công trình, dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên phân bổ xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

Cụ thể, ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố. Những phương tiện, máy móc phục vụ thi công như xe vận tải, máy đào, máy xúc và thiết bị chuyên dụng phải được bảo đảm nhiên liệu để các công trình duy trì tiến độ.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng, bao gồm xe buýt, taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân. Tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời có cơ chế phân bổ hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, vì vậy việc bảo đảm nguồn năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường, công an và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, tích trữ để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Đối với chính quyền các xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết.

“Giai đoạn hiện nay là thời điểm khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhiên liệu, nhưng thành phố phải bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và xây dựng vẫn được duy trì ổn định. Khi tình hình được cải thiện, Hà Nội vẫn phải giữ được đà tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Nguy cơ mất an toàn khi tích trữ xăng dầu

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trước những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông từ cuối tháng 2/2026, thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động mạnh, tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước.

Từ thực tế đó, các cơ quan chức năng của thành phố và doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hạn chế tác động đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại hội nghị.

Giám đốc Sở Công Thương Võ Nguyên Phong cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội bình quân khoảng 150.000m³ mỗi tháng, trong đó xăng khoảng 110.000m³ và dầu khoảng 40.000m³. Trên địa bàn hiện có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Nguồn cung chủ yếu đến từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng các thương nhân phân phối.

Hà Nội hiện có ba kho xăng dầu thương mại lớn gồm Tổng kho Đức Giang, kho Đỗ Xá và kho Nam Phong với tổng sức chứa khoảng 120.000m³, góp phần quan trọng bảo đảm dự trữ và điều tiết nguồn cung cho thị trường Thủ đô.

Từ ngày 6 đến 8/3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở khu vực nội đô, ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Một số cửa hàng phải tạm dừng bán hàng do chưa kịp bổ sung nguồn.

Đến ngày 9/3, tình hình đã dần ổn định. Nhiều cửa hàng trước đó thiếu nguồn cục bộ đã được bổ sung hàng và mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3 chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ, chứ chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế. Việc tích trữ xăng dầu trong can, thùng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ quanh các khu vực cửa hàng.

Ông Võ Nguyên Phong cho biết, để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời.

Theo ông Võ Nguyên Phong, trong các tình huống khẩn cấp, Hà Nội cần được ưu tiên bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là năng lượng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân cũng như phục vụ các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Ở cấp thành phố, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ nguồn cung vẫn được bảo đảm, tránh tâm lý hoang mang và tích trữ không cần thiết; đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng.