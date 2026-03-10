VINAMA khai thác độc quyền hệ thống màn hình LED ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia

(VTC News) -

Trong không gian gần một triệu mét vuông của Vietnam Exposition Center (VEC) trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á một mạng lưới hiển thị kỹ thuật số đang hình thành, kết nối thông tin và hình ảnh xuyên suốt các sự kiện quy mô lớn.

Toàn bộ hệ thống màn hình LED tại đây hiện do Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA khai thác độc quyền, góp phần tạo nên hạ tầng truyền thông trực quan trong không gian triển lãm hiện đại của Việt Nam.

Hệ thống LED độc quyền của VINAMA tại VEC.

Tọa lạc tại Thủ đô Hà Nội, Vietnam Exposition Center được xây dựng với tổng diện tích khoảng 900.000m², thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, biểu tượng văn hóa quen thuộc của Việt Nam.

Với quy mô và hạ tầng đồng bộ, công trình được định vị là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Không gian tại đây bao gồm khu triển lãm trong nhà, khu triển lãm ngoài trời, trung tâm hội nghị và quảng trường sự kiện, đủ khả năng tổ chức nhiều loại hình hoạt động từ triển lãm thương mại, hội nghị quốc tế đến các chương trình văn hóa – giải trí quy mô lớn.

Hệ thống LED tại sảnh Trung tâm Triễn lãm Quốc gia.

Những con số thực tế từ các sự kiện đã diễn ra cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm này. Trong thời gian diễn ra triển lãm hoặc chương trình lớn, lượng khách tham quan thường dao động từ 15.000 đến 25.000 lượt mỗi ngày.

Đặc biệt, triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tổ chức tại VEC đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách chỉ trong 19 ngày, trong đó ngày cao điểm ghi nhận khoảng 1,3 triệu lượt tham quan. Bên cạnh các triển lãm chuyên ngành, VEC cũng trở thành địa điểm tổ chức nhiều đại nhạc hội quy mô lớn như 8Wonder, VFest hay V Concert, nơi hàng chục nghìn khán giả và nhiều thương hiệu cùng hội tụ trong cùng một không gian sự kiện.

Trong bối cảnh dòng khách tham quan lớn và không gian triển lãm trải rộng, hệ thống hiển thị kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối thông tin, điều hướng khách tham quan và tạo các điểm chạm truyền thông xuyên suốt toàn bộ khuôn viên. Đây cũng chính là lĩnh vực mà VINAMA đang vận hành tại VEC.

Sơ đồ tổng quan hệ thống LED VINAMA tại VEC.

Hiện VINAMA là đơn vị khai thác độc quyền 48 màn hình LED tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, bao gồm 36 màn hình trong nhà và 12 màn hình ngoài trời. Các màn hình được bố trí tại những vị trí trọng yếu trong toàn bộ khuôn viên trung tâm như sảnh chính, lối vào khu triển lãm, các tuyến di chuyển chính, khu quảng trường và những điểm giao cắt giữa các khu sự kiện.

Không chỉ đơn thuần là các điểm hiển thị độc lập, hệ thống này được VINAMA tổ chức như một mạng lưới điểm chạm truyền thông xuyên suốt hành trình của khách tham quan, từ thời điểm bước vào trung tâm, di chuyển giữa các khu triển lãm cho đến các không gian sự kiện lớn. Với dòng người tham dự có thể lên tới hàng chục nghìn lượt mỗi ngày, mạng lưới màn hình LED này trở thành một trong những kênh hiển thị trực quan có mức độ tiếp cận cao trong các sự kiện tại VEC.

Theo ông Trần Việt Tân, Chủ tịch HĐQT Cổ phần Truyền thông VINAMA, việc khai thác độc quyền hệ thống LED tại Vietnam Exposition Center không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng cáo, mà hướng tới việc xây dựng một hạ tầng hiển thị đồng bộ trong không gian triển lãm quy mô lớn.

“Các trung tâm triển lãm hiện đại trên thế giới đều phát triển hệ thống hiển thị kỹ thuật số như một phần của hạ tầng sự kiện. Tại VEC, hệ thống màn hình LED được tổ chức theo mạng lưới điểm chạm nhằm giúp thông tin, hình ảnh và thông điệp thương hiệu xuất hiện xuyên suốt trong trải nghiệm của khách tham quan”, ông Trần Việt Tân cho biết.

VINAMA là đơn vị khai thác độc quyền 48 màn hình LED tại VEC.

Sự hiện diện của mạng lưới hiển thị này cũng phản ánh một xu hướng đang diễn ra tại nhiều trung tâm triển lãm quốc tế, nơi hạ tầng truyền thông số được tích hợp ngay trong không gian sự kiện. Khi ngành triển lãm và công nghiệp sự kiện tại Việt Nam ngày càng phát triển, các trung tâm quy mô lớn như VEC không chỉ cần hạ tầng tổ chức sự kiện mà còn cần những lớp hạ tầng truyền thông đi kèm để kết nối thông tin và trải nghiệm của người tham dự.

Trong bức tranh đó, việc VINAMA vận hành và khai thác toàn bộ hệ thống 48 màn hình LED tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia đang góp phần hình thành một mạng lưới hiển thị kỹ thuật số quy mô lớn, tạo nên những điểm chạm truyền thông xuyên suốt các sự kiện và mở rộng không gian kết nối giữa thương hiệu và công chúng trong môi trường triển lãm hiện đại.