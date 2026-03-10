Tại sao người Anh lái xe bên trái đường?

(VTC News) -

Việc lái xe bên trái đường dường như là một nét văn hóa đặc thù, đôi khi gây bối rối cho khách du lịch khi đặt chân đến Vương quốc Anh. Trong khi phần lớn thế giới, bao gồm cả Việt Nam và Mỹ, di chuyển bên phải, thì người Anh vẫn kiên trì giữ vững truyền thống lái xe bên lề trái của mình.

Người Anh lái xe bên trái đường, vì sao?

Sự khác biệt này là kết quả của nhiều yếu tố như lịch sử, thói quen sinh hoạt và những quyết định chính trị mang tính bước ngoặt. Để hiểu rõ tại sao người Anh lại đi ngược lại với số đông, cần lùi lại thời gian hàng thế kỷ để khám phá những lý do sâu xa đằng sau tay lái nghịch này.

Giao thông làn trái tại Anh khiến nhiều du khách bối rối. (Ảnh: The Collector)

Văn hóa đi ngựa

Lý do quan trọng nhất và lâu đời nhất bắt nguồn từ thời kỳ phong kiến, khi việc di chuyển chủ yếu dựa vào ngựa và sự an toàn cá nhân luôn là ưu tiên hàng đầu. Hầu hết mọi người đều thuận tay phải nên việc đi sang lề trái lựa chọn thông minh.

Khi cưỡi ngựa ở phía bên trái con đường, người cưỡi ngựa sẽ có tay phải (tay cầm kiếm) hướng về phía người đi ngược chiều, sẵn sàng rút vũ khí để tự vệ hoặc tấn công nếu đối phương có ý định xấu. Ngược lại, nếu đi bên phải, bao kiếm của một người thuận tay phải sẽ nằm ở phía bên trái cơ thể, có nguy cơ va chạm với những người đi ngang qua, gây ra những phiền toái hoặc hiểu lầm không đáng có.

Đi làn trái, hiệp sĩ dễ dàng dùng tay phải phòng thủ và tấn công kẻ địch. (Ảnh: StockCake)

Việc giữ bên trái giúp đảm bảo rằng tay thuận luôn ở vị trí thuận lợi nhất để bảo vệ bản thân, đồng thời tránh để bao kiếm vướng víu vào người lạ. Thói quen này đã ăn sâu vào nếp sống của tầng lớp quý tộc và binh lính thời bấy giờ, tạo tiền đề cho những quy định giao thông chính thức sau này.

Thiết kế xe ngựa

Trước khi ô tô xuất hiện, loại phương tiện vận tải phổ biến nhất là xe ngựa kéo. Ở Anh, người dân ưa chuộng các loại xe ngựa nhỏ, có 1-2 ngựa kéo. Cấu tạo này phù hợp với làn trái, người lái dễ dàng điều khiển roi bằng tay phải mà không làm vướng vào hành khách bên cạnh.

Nếu đi làn phải, người lái quất roi bằng tay phải nhưng lại đặt tầm nhìn sang trái. Điều này có thể gây ra những va chạm không đáng có trên các con đường mòn hẹp.

Trái ngược với Anh, ở Mỹ, người ta sử dụng những cỗ xe ngựa lớn được kéo bởi nhiều cặp ngựa (Conestoga wagons). Người lái thường không có ghế ngồi mà sẽ cưỡi trên con ngựa cuối cùng bên trái để có thể điều khiển toàn bộ đàn ngựa bằng tay phải.

Để nhìn rõ hơn các xe đi ngược chiều và đảm bảo bánh xe không sa xuống rãnh, họ chọn đi bên phải đường. Sự khác biệt về loại hình phương tiện giữa hai bờ đại dương đã trực tiếp dẫn đến sự khác biệt về luật giao thông khi thời đại xe cơ giới bắt đầu.

Đi làn bên trái, người lái xe có thể vừa quất roi bằng tay phải, vừa quan sát đường. (Ảnh: Trivia)

Đạo luật Đường bộ 1735 và 1835

Mặc dù việc đi bên trái đã là một tập quán phổ biến từ lâu, nhưng nó chỉ thực sự trở thành luật định khi giao thông trở nên đông đúc hơn tại các thành phố lớn như London. Vào thế kỷ 18, các cây cầu và con phố nhỏ hẹp bắt đầu rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng do xe ngựa và người đi bộ đi hỗn độn không có làn.

Để giải quyết tình trạng này, Đạo luật Đường bộ đầu tiên đã được ban hành vào năm 1735, yêu cầu tất cả phương tiện, người lưu thông trên cầu London phải sang làn phía bên trái mình.

Đến năm 1835, quy định này đã chính thức được mở rộng ra toàn bộ Vương quốc Anh và các thuộc địa của nó thông qua Đạo luật Đường bộ (Highway Act). Việc luật hóa thói quen cũ này không chỉ giúp tổ chức lại trật tự giao thông mà còn thể hiện sự nhất quán trong quản lý xã hội của Anh. Kể từ thời điểm đó, lái xe bên trái không còn là một lựa chọn dựa trên sở thích cá nhân hay sự an toàn của hiệp sĩ, mà đã trở thành một nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt đối với mọi công dân.

Các nước màu xanh lái xe làn phải. Còn các nước màu cam lái xe làn trái. (Ảnh: Autodeal)

Ảnh hưởng của Napoleon Bonaparte

Một câu hỏi thú vị thường được đặt ra là tại sao cùng từng sử dụng ngựa làm phương tiện chính nhưng phần còn lại của châu Âu lại chuyển sang đi bên phải. Câu trả lời nằm ở Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế lừng lẫy của nước Pháp.

Trước thời Napoleon, truyền thống đi bên trái cũng khá phổ biến ở Pháp. Tuy nhiên, Napoleon là người thuận tay trái, và ông nhận thấy rằng việc hành quân bên phải sẽ giúp ông dễ dàng rút kiếm chiến đấu hơn. Quan trọng hơn, Napoleon đã áp dụng quy tắc đi bên phải như một biểu tượng của sự chinh phục và thay đổi trật tự thế giới cũ.

Khi quân đội của Napoleon chiếm đánh các quốc gia như Đức, Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan, ông đã áp đặt quy tắc đi bên phải lên những vùng đất này. Tuy nhiên, Anh là một trong những quốc gia hiếm hoi chưa bao giờ bị Napoleon khuất phục.

Napoleon thuận tay trái nên thay đổi giao thông nhiều vùng đất tại châu Âu. (Ảnh: Fineart)

Chính vì sự phản kháng quyết liệt đối với đế chế Pháp và niềm tự hào dân tộc cao độ, người Anh đã kiên quyết giữ lại quy tắc đi bên trái như một cách để khẳng định sự độc lập và khác biệt của mình. Sự phân chia "trái - phải" trong giao thông từ đó cũng mang màu sắc của những cuộc đối đầu địa chính trị vĩ đại trong lịch sử châu Âu.

Chi phí chuyển đổi khổng lồ

Anh từng là một đế quốc với hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu, và họ đã mang theo quy tắc lái xe bên trái đến mọi vùng đất mà mình đặt chân tới. Các quốc gia như Australia, Ấn Độ, Nam Phi và nhiều quốc đảo khác vẫn duy trì thói quen này cho đến tận ngày nay vì kế thừa phần di sản văn hóa và hạ tầng kỹ thuật giao thông.

Mặc dù, nhiều nước đã chuyển đổi sang đi bên phải để đồng bộ hóa giao thông quốc tế, Anh vẫn giữ nguyên vị thế của mình do chi phí chuyển đổi quá lớn. Việc thay đổi từ lái xe bên trái sang bên phải đòi hỏi một cuộc cải cách toàn diện: từ việc sơn lại vạch đường, thay đổi biển báo, thiết kế lại các vòng xuyến, cho đến việc yêu cầu hàng triệu người dân phải làm quen với cách lái xe mới.

Australia là số ít quốc gia vẫn giữ thói quen lái xe làn trái. (Ảnh: AUTraffic)

Quan trọng hơn, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng như xe buýt hai tầng nổi tiếng của London sẽ phải được thiết kế lại cửa lên xuống. Đối với một quốc gia có lịch sử và cơ sở hạ tầng lâu đời như Anh, việc giữ lại truyền thống không chỉ là vấn đề thói quen, mà còn là một quyết định kinh tế và kỹ thuật logic nhằm tránh những xáo trộn khổng lồ.