Khoảnh khắc cô gái Đồng Tháp kéo ba chụp photobooth khiến dân mạng tan chảy

Mạng xã hội đang lan truyền clip ngắn được ghi tại một cửa hàng photobooth ở phường Gò Công, Đồng Tháp. Không phải người nổi tiếng, không có bối cảnh cầu kỳ hay hiệu ứng đặc biệt, đây chỉ là khoảnh khắc đời thường của hai cha con đi chụp ảnh. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến cộng đồng mạng “tan chảy”.

Trong đoạn clip, cô con gái tên Vân Anh hào hứng kéo ba vào buồng chụp photobooth, loại hình chụp ảnh đang rất được giới trẻ yêu thích. Điều khiến người xem chú ý ngay từ những giây đầu tiên chính là vẻ ngại ngùng, lúng túng của người cha. Ông mặc chiếc áo kiểu bộ đội sờn cũ, đội mũ lưỡi trai, dáng người gầy gò, vẻ mặt hiền lành kiểu dân quê chân chất.

Dường như ông không quen với việc chụp hình, càng không quen với những kiểu tạo dáng trẻ trung. Thế nhưng, vì con gái thích, người cha vẫn cố gắng chiều theo từng yêu cầu nhỏ. Khi Vân Anh nhẹ nhàng kéo tay ba vòng qua vai mình, ông bật cười đầy bối rối nhưng cũng rất vui.

Người cha vui vẻ chiều theo yêu cầu chụp ảnh của con gái. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nụ cười ấy mang theo cả sự thương yêu lặng lẽ của người cha Việt Nam, ít nói, ít thể hiện cảm xúc nhưng luôn sẵn sàng làm mọi điều vì con. Người cha cũng giơ hai ngón tay tạo dáng chụp ảnh cùng con gái, rất đáng yêu.

Khoảnh khắc đôi vai gầy guộc của người cha hiện lên trong khung hình khiến không ít cư dân mạng nghẹn lòng. Đó là hình ảnh quen thuộc của những người cha cả đời lam lũ, chẳng quen máy ảnh hay mạng xã hội, nhưng chỉ cần con vui thì điều gì cũng sẵn lòng thử.

Photobooth vốn được xem là “đặc sản” của giới trẻ, nơi bạn bè hoặc các cặp đôi lưu giữ kỷ niệm bằng những tấm ảnh nhanh vui nhộn. Rủ ba mẹ cùng đi chụp lại là điều không phải ai cũng làm được. Nhiều người thừa nhận rằng cha mẹ thường ngại máy ảnh, ngại tạo dáng, hoặc đơn giản là nghĩ mình “không hợp” với những xu hướng mới của con cái.

Chính vì vậy, hình ảnh hai cha con ở Đồng Tháp lại càng trở nên đặc biệt. Nó không chỉ là vài tấm ảnh lưu niệm mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa hai thế hệ, nơi tình yêu thương được thể hiện bằng những hành động rất nhỏ.

Khoảnh khắc hai ba con Đồng Tháp đi chụp photobooth khiến dân mạng xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đoạn clip sau khi được cửa hàng photobooth đăng tải đã nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và vô số bình luận xúc động: “Dễ thương quá, chúc hai cha con thật nhiều sức khỏe”; “Đây mới là tình yêu thật sự, làm tất cả cũng vì các con thôi”; “Nhìn chú mà thấy hình ảnh ba mình ngày trước, cũng ngại chụp hình lắm nhưng hễ con rủ là đi ngay”; “Ba mình chắc cũng vậy, thương con mà không biết nói, chỉ âm thầm chiều theo thôi”; "Xem video xong liền muốn gọi điện cho ba mẹ"...

Một số bạn trẻ đăng lại những bức ảnh photobooth mình từng chụp cùng bố mẹ.

Song song với niềm vui, nhiều bình luận cũng khiến người đọc nghẹn ngào. Có người viết: “Ước có một tấm ảnh chung với ba”, người khác tâm sự: “Điều mà mình muốn nhưng không bao giờ làm được nữa”. Những lời chia sẻ ấy gợi nhắc một thực tế rằng, khi còn trẻ, nhiều người ngại thể hiện tình cảm với cha mẹ, để rồi khi cha mẹ đi xa, muốn cùng chụp hình cũng đã quá muộn.

Tình cảm cha con thường được thể hiện âm thầm hơn lời nói. Người cha ít khi ôm con, ít nói lời yêu thương, nhưng lại luôn đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc. Vì vậy, chỉ một cái khoác vai vụng về trong buồng chụp ảnh cũng đủ khiến hàng nghìn trái tim rung động.