Chiếc chày 18 cm mắc kẹt trong trực tràng nam sinh 15 tuổi

(VTC News) -

Bác sĩ Bệnh viện Hà Đông vừa gắp thành công chiếc chày dài khoảng 18 cm, đường kính 6 cm mắc sâu trong trực tràng của nam sinh 15 tuổi, giúp bệnh nhân tránh phải phẫu thuật mở ổ bụng.

Bác sĩ Bùi Thanh Hải, khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết ca can thiệp kéo dài khoảng 45 phút, được thực hiện hoàn toàn qua đường tự nhiên. Sau thủ thuật, sức khỏe thiếu niên ổn định, niêm mạc trực tràng chỉ trầy xước nhẹ, chức năng tiêu hóa đang hồi phục và dự kiến có thể xuất viện sau vài ngày.

Trước đó, bệnh nhân được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Qua thăm khám và chẩn đoán, bác sĩ phát hiện một dị vật lớn đã trôi sâu vào trực tràng, gây chèn ép các cơ quan vùng chậu. Nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến sự việc hiện chưa được xác định rõ.

Dị vật sau khi được lấy ra. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Hải, thách thức lớn nhất trong ca can thiệp là kích thước dị vật quá lớn so với giới hạn giãn tối đa của cơ thắt hậu môn ở lứa tuổi thiếu niên. Khối dị vật nặng và trơn tạo ra hiệu ứng giống “chân không”, khiến thành ruột bám chặt vào bề mặt chiếc chày. Nếu chỉ kéo ra bằng lực, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng là rất cao.

Sau khi hội chẩn, ê kíp quyết định áp dụng phương án xử trí thận trọng. Một bác sĩ giữ cố định dị vật, trong khi người còn lại khéo léo đưa dụng cụ bơm không khí vào phía sau. Lượng khí được bơm vào giúp phá vỡ áp lực hút giữa thành ruột và dị vật, nhờ đó chiếc chày được rút ra ngoài an toàn mà không gây tổn thương nặng.

Nhờ thao tác phối hợp nhịp nhàng, ca can thiệp thành công, bảo tồn được chức năng cơ vòng hậu môn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hải cho biết trẻ ở độ tuổi dậy thì thường có tâm lý tò mò khám phá cơ thể nhưng lại thiếu kiến thức an toàn. Việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây hậu quả nghiêm trọng như thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt, dẫn đến đại tiện không tự chủ.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, trao đổi cởi mở và giáo dục giới tính sớm cho con để phòng tránh những hành vi nguy hiểm. Khi xảy ra sự cố liên quan đến dị vật, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa, tuyệt đối không tự tìm cách lấy dị vật tại nhà vì có thể làm tình trạng tổn thương nặng hơn.