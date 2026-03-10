Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 10/3/2026 - XSBTR 10/3

XSBTR 10/3. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 10/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 10/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 10/3/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 10/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé có 5 số cuối trùng khớp với số trúng giải đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 10/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.