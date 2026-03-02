Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/3/2026 - XSBTR 3/3

XSBTR 3/3. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 3/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/3/2026 - Xổ số Bến Tre thứ Ba ngày 3/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải như sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải này khi trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu gồm đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy gồm đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 3/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.