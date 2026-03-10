Dừng xe sai quy định gần sân bay, tài xế phân trần ‘chỉ chờ khách một lúc’

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an Đồn sân bay Nội Bài triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết giao thông tại khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài. Một trong những tuyến đường được tăng cường tuần tra là đường Võ Nguyên Giáp, trục giao thông chính kết nối trung tâm thành phố với sân bay.
Sáng 10/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều ô tô dừng, đỗ không đúng quy định tại các đoạn đường có biển cấm.
Chỉ trong một giờ làm việc, từ 8h đến 9h, tổ công tác đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
Trong số các trường hợp bị kiểm tra, tài xế T.P.V. (51 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) lái ô tô mang biển kiểm soát 15A-619xx dừng xe tại khu vực có biển cấm dừng, cấm đỗ. Khi được yêu cầu làm việc, tài xế này cho biết chỉ dừng xe trong thời gian ngắn để chờ khách từ sân bay ra.
“Tôi nghĩ dừng một lúc chắc không sao, không để ý khu vực có biển cấm. Tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”, tài xế V. phân trần với tổ công tác. Tuy vậy, lực lượng chức năng cho biết khu vực này đã có biển cấm rõ ràng, việc dừng xe dù trong thời gian ngắn vẫn là hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Sau khi giải thích, tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.
Ít phút sau, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện tài xế H.V.G. (35 tuổi, trú tại Nghệ An) lái ô tô mang biển kiểm soát 29V-82xx dừng xe tại khu vực cấm. Trường hợp này cũng bị lập biên bản xử lý.
Theo cán bộ làm nhiệm vụ, nhiều tài xế thường có thói quen dừng xe sát lề đường để chờ khách, tuy nhiên điều này dễ gây cản trở giao thông, đặc biệt tại khu vực có lưu lượng phương tiện lớn như tuyến đường dẫn vào sân bay.
Ngoài việc xử lý trực tiếp trên đường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 còn tăng cường áp dụng biện pháp xử phạt qua hình ảnh. Nguồn dữ liệu phục vụ việc xử lý không chỉ đến từ hệ thống giám sát mà còn từ phản ánh của người dân gửi qua môi trường điện tử.
Ghi nhận trong sáng 10/3 tại bộ phận xử lý vi phạm, các cán bộ, chiến sĩ đang rà soát nhiều hình ảnh và thông tin liên quan đến các trường hợp vi phạm giao thông. Trong số đó có không ít dữ liệu được người dân cung cấp.
Theo quy trình, khi tiếp nhận phản ánh, cán bộ trực ban sẽ theo dõi, xác minh nội dung, sau đó báo cáo chỉ huy đơn vị để có hướng xử lý. Với những trường hợp chưa thể xử lý ngay tại hiện trường, hình ảnh và thông tin do người dân gửi sẽ được kiểm tra, đối chiếu để làm căn cứ xử phạt nguội.
Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, cho biết đơn vị đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hằng ngày tại các tuyến đường xung quanh sân bay Nội Bài nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện phương tiện dừng, đỗ tại nơi có biển cấm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp để xác minh, sau đó mời cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến làm việc.
Trong thời gian trước, trong và sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng chức năng sẽ tăng cường bố trí cán bộ, phương tiện tuần tra 24/24h trên tuyến Võ Nguyên Giáp cũng như các tuyến đường xung quanh khu vực bỏ phiếu, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ người dân tham gia bầu cử an toàn.
Ngoài hoạt động tuần tra và xử lý vi phạm, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền đối với các phương tiện kinh doanh vận tải khi hoạt động tại khu vực này, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện gây ùn tắc. Đồng thời, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác để góp phần giữ gìn trật tự đô thị và phòng ngừa các hành vi vi phạm trên địa bàn.