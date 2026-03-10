Vietlott 10/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/3/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 10/3. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 10/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/3 - Xổ số Power 6/55 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/3/2026 - Vietlott Power 6/55 10/3

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 7/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/3/2026

- Vietlott 5/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/3/2026

- Vietlott 3/3, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/3/2026

- Vietlott 28/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/2/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút đông đảo người chơi nhờ cách tham gia đơn giản và giải Jackpot tích lũy có giá trị rất lớn.

- Kết quả quay thưởng của Power 6/55 được công bố vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Quá trình quay số được tổ chức công khai, minh bạch và luôn có sự giám sát chặt chẽ theo quy định.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 có thời hạn nhận giải tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ không còn hiệu lực để lĩnh thưởng.

- Khi đến nhận giải, người trúng cần xuất trình vé hợp lệ còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Việc chi trả giải thưởng được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo thông tin chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay thưởng kết thúc rồi mới tiến hành tra cứu kết quả và thực hiện thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian để xác minh tính hợp lệ của vé trúng, việc thanh toán giải thưởng sẽ tạm thời hoãn lại cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho tấm vé khớp toàn bộ 6 số dự thưởng. Giải này có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay cho đến khi xuất hiện người trúng.

- Jackpot 2 thuộc về vé trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu khoảng 3 tỷ đồng. Nếu chưa có người trúng, giá trị giải cũng sẽ được cộng dồn sang các kỳ tiếp theo.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều mức thưởng khác như: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một tờ vé đồng thời thỏa mãn nhiều hạng mục trúng thưởng, người chơi sẽ được nhận giải có giá trị cao nhất. Trong trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 10/3/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.