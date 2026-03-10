Việt Nam có 8 tỷ phú trong danh sách thế giới

(VTC News) -

Năm nay, danh sách có 3.428 tỷ phú, nhiều nhất kể từ khi bảng xếp hạng ra đời năm 1987. Tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đạt 20,1 nghìn tỷ USD, tăng so với 16,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Trong năm qua, tài sản của các tỷ phú tăng mạnh lên mức chưa từng có, với tốc độ gia tăng kỷ lục.

Việt Nam có 8 người lọt vào danh sách này, gồm: ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet), bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), bà Phạm Thúy Hằng (Phó Chủ tịch Vingroup), ông Ngô Chí Dũng (Chủ tịch VPBank), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Tập đoàn Masan).

Ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng.

Trong đó bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng là những gương mặt mới lọt vào danh sách năm nay. Trừ 3 tỷ phú mới, các tỷ phú khác của Việt Nam đều ghi nhận tài sản tăng mạnh trong năm 2025-2026.

Trong khi đó xếp hạng trên toàn thế giới, tỷ phú Elon Musk đứng đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp và trở thành người giàu nhất từng được ghi nhận, với tài sản ước tính 839 tỷ USD.

Giá trị tài sản của ông tăng thêm khoảng 500 tỷ USD so với năm ngoái, chủ yếu nhờ giá trị cổ phiếu Tesla tăng mạnh và SpaceX đang chuẩn bị niêm yết công khai (IPO) vào năm 2026.

Ông Elon Musk cũng là người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 800 tỷ USD, tiến gần tới việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ (trillionaire) đầu tiên trên thế giới.

Ông Larry Page, đồng sáng lập Google, đứng thứ hai với tài sản ước tính 257 tỷ USD, tiếp theo là đồng sáng lập Sergey Brin ở vị trí thứ ba (237 tỷ USD). Jeff Bezos đứng thứ tư (224 tỷ USD) và Mark Zuckerberg đứng thứ năm (222 tỷ USD).

Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng 27%, đạt khoảng 6,5 tỷ USD, phần lớn nhờ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và việc án phạt gian lận tại New York bị hủy bỏ. Ông xếp thứ 645 trên thế giới.

Danh sách năm 2026 có 390 tỷ phú mới, trong đó có rapper Dr. Dre, ca sĩ Beyoncé Knowles-Carter và huyền thoại quần vợt Roger Federer.

Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất, với 989 người - mức cao kỷ lục.