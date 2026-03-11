Motorola Signature và Edge 70 thiết kế siêu mỏng, giá từ 12,99 triệu đồng

(VTC News) -

Chụp ảnh sắc nét, cấu hình mạnh mẽ

Sau hàng thập kỷ theo đuổi thiết kế táo bạo và kỹ nghệ chế tác chuẩn mực, chiếc Motorola Signature siêu mỏng chỉ 6,99mm đã ra đời. Mẫu điện thoại này có hai phiên bản màu Pantone xanh olive và Pantone đen carbon mang đến cảm giác chạm tinh tế.

Motorola chính thức ra mắt Motorola Signature và Edge 70 tối 10/3 tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Motorola Signature là chiếc điện thoại siêu mỏng sở hữu thiết kế bốn cạnh màn hình cong, đồng thời trang bị bốn camera 50MP cao cấp, đạt chuẩn vàng của DXOMARK Gold Label.

Camera chính có cảm biến chính 50MP Sony LYTIA™ 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision, camera tele tiềm vọng (periscope telephoto) 50MP LYTIA™ 600 với zoom quang 3x và 100x Super Zoom Pro, camera macro/góc siêu rộng 50MP, cùng camera selfie 50MP LYTIA™ 500 hỗ trợ quay 4K. Trợ lý thông minh Moto AI tối ưu từng khung hình với màu sắc sống động, độ nét cao và giảm nhiễu hiệu quả.

Motorola Signature có cấu hình mạnh mẽ, khả năng chụp ảnh ấn tượng.

Máy sở hữu sức mạnh từ bộ xử lý Snapdragon® 8 Gen 5 mang đến hiệu năng AI thế hệ mới, khả năng chơi game siêu mượt và xử lý hình ảnh vượt trội. Hệ thống gel tản nhiệt kết hợp lưới đồng giúp duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng. Người dùng còn được trải nghiệm những tính năng moto AI tiên tiến với hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Motorola Signature kết hợp giữa thiết kế tinh tế và sự bền bỉ vượt thời gian, trang bị kính cường lực Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, cùng khả năng kháng nước bụi IP68/IP69. Dù sở hữu thân máy mỏng, thiết bị vẫn sở hữu viên pin có dung lượng lớn - silicon carbon 5200mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 52 giờ, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower™ 90W và sạc không dây 50W.

Hơn nữa, màn hình 6.78” Extreme AMOLED rực rỡ với độ phân giải Super HD, tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa lên đến 6200 nit của thiết bị mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động chuẩn điện ảnh, được chứng nhận chuẩn màu bởi Pantone™ và hỗ trợ Dolby Vision. Ngoài ra, âm thanh tinh chỉnh bởi Bose kết hợp Dolby Atmos® tạo nên không gian âm thanh đắm chìm trọn vẹn.

Motorola Edge 70: Siêu mỏng nhưng rất bền

Motorola Edge 70 sở hữu một thiết kế siêu mỏng chỉ 5.99mm với trọng lượng “siêu nhẹ”, giúp việc cầm nắm trở nên nhẹ nhàng trong mọi khoảnh khắc.

Dáng máy thanh thoát khiến Edge 70 trở nên nổi bật, kết hợp khung nhôm chuẩn hàng không, với bề mặt hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon cao cấp. Motorola còn nâng tầm phong cách này với các phiên bản màu sắc tiêu chuẩn Pantone và những điểm nhấn tinh xảo quanh cụm camera, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho dòng Edge.

Motorola Edge 70 sở hữu một thiết kế siêu mỏng chỉ 5.99mm với trọng lượng “siêu nhẹ”.

Mặc dù sở hữu thân máy siêu mỏng, Motorola Edge 70 vẫn có độ bền vượt trội. Với chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, khả năng kháng nước bụi IP68 và IP69, và kính Corning® Gorilla® Glass 7i, thiết bị có thể kháng bụi mịn, tia nước áp lực cao và những môi trường khắc nghiệt - từ cái nóng sa mạc cho đến những cơn mưa bất chợt.

Là chiếc điện thoại siêu mỏng sở hữu 3 camera 50MP độ phân giải cao, thiết bị giúp chủ sở hữu thăng hoa với mong muốn sáng tạo của riêng mình. Người dùng sẽ tận hưởng chất lượng hình ảnh với độ sắc nét vượt trội, khả năng chống rung OIS cho ảnh không nhòe và độ chính xác màu đạt chuẩn Pantone.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50MP hỗ trợ quay 4K và triple HDR, camera góc siêu rộng + Macro 50MP với góc nhìn 120°, và camera trước 50MP cho những bức ảnh selfie sống động. Cảm biến ánh sáng 3‑in‑1 chuyên dụng giúp cải thiện chất lượng phơi sáng và hiệu suất chụp thiếu sáng. Những khả năng này được nâng cấp bởi trợ lý thông minh Moto AI, giúp tinh chỉnh màu sắc, độ sáng và bố cục ảnh một cách hoàn hảo.

Các tính năng AI như Signature Style, Action Shot và Group Shot giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh trau chuốt và giàu biểu cảm.

Motorola Edge 70 còn có hiệu năng bền bỉ nhờ viên pin silicon carbon 5000mAh. Khi cần sạc, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W TurboPower™ và sạc không dây 15W, mang tới tốc độ lẫn sự tiện lợi một cách linh hoạt. Máy cũng có hiệu năng mạnh mẽ nhờ vi xử lý Snapdragon® 7 Gen 4, giúp tăng cường khả năng xử lý AI, hiệu suất CPU và độ phản hồi của GPU.

Motorola Signature và Motorola Edge 70 sẽ chính thức mở bán từ ngày 10/3. Theo thông tin từ nhà bán lẻ Thế Giới Di Động, các sản phẩm sẽ có mức giá dự kiến lần lượt là 22,99 triệu đồng và 12,99 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành 12 tháng.