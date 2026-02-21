Những điều cần biết về tuổi thọ pin xe hybrid trước khi đầu tư

(VTC News) -

Pin là một trong những bộ phận đắt giá nhất của xe hybrid, vì vậy người tiêu dùng thường quan tâm đến thời gian sử dụng trước khi cần thay thế.

Mỗi xe hybrid được trang bị hai loại ắc quy: Một ắc quy cao áp (hay pin cao áp) cung cấp năng lượng cho động cơ điện, thường được đặt dưới ghế sau. Còn lại là ắc quy 12V giống như trong các xe hơi thông thường.

Pin cao áp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho động cơ điện, lưu trữ năng lượng từ quá trình phanh tái tạo và hỗ trợ, thậm chí thay thế động cơ xăng trong một số trường hợp.

Do đó, tuổi thọ của pin cao áp là yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng cần cân nhắc khi đầu tư vào xe hybrid, bởi không ai muốn mua một chiếc xe mà sớm muộn cũng phải thay pin với chi phí cao.

Hiện tại, không có con số cụ thể nào quy định tuổi thọ pin hybrid, nhưng phần lớn các loại pin dự kiến số tuổi thọ 100.000 - 200.000 dặm (160.000 - 321.000 km), tương đương với tuổi thọ của nhiều chiếc xe.

Về bảo hành, chính phủ Mỹ yêu cầu thời hạn bảo hành tối thiểu là 8 năm hoặc 80.000 dặm đối với pin xe hybrid cắm điện (PHEV) và xe điện. Đối với các phương tiện bán tại các tiểu bang tuân thủ quy định của Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB), thời hạn bảo hành là 10 năm hoặc 150.000 dặm.

Mỗi nhà sản xuất cũng có chính sách bảo hành riêng, ví dụ, Toyota cam kết bảo hành 10 năm hoặc 150.000 dặm, trong khi Hyundai cung cấp bảo hành 10 năm hoặc 100.000 dặm.

Xe hybrid đang ngày càng trở nên phổ biến, được xem là cầu nối giữa xe chạy xăng và xe điện. Tuy nhiên, trước khi quyết định chuyển đổi loại xe, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về pin và các yếu tố khác liên quan.

Chẳng hạn, xe điện và xe hybrid cần thay lốp thường xuyên hơn xe chạy xăng, hay xe hybrid cắm điện có thể phát thải lượng khí thải gấp năm lần so với các con số công bố ban đầu.