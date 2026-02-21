Chiêm ngưỡng những pho tượng cổ độc đáo trong đền thờ danh tướng Yết Kiêu
(VTC News) -
Tượng thờ danh tướng Yết Kiêu, tượng Bạch ngưu mao, tượng cá thần... là những cổ vật được Nhân dân phụng thờ và lưu giữ hàng trăm năm qua tại đền Quát ở Hải Phòng.
Toà Hậu cung đặt khám thờ tượng Yết Kiêu và công chúa Nguyên triều có niên đại từ thời Hậu Lê, được thiết kế, điêu khắc tinh xảo, tôn nghiêm.
Đặc biệt, bên trong đền thờ tượng đôi trâu thần – ‘Bạch Ngưu Thần’ (đôi trâu trắng). Theo truyền thuyết, chính đôi trâu này đã để lại đôi lông trâu giúp Yết Kiêu có được khả năng lặn sâu dưới nước như đi trên đất liền.
Hai bên hương án đặt 2 tượng phỗng bằng đá cao 1,2m, có niên đại hơn 250 năm, từ thời Cảnh Hưng 20 (1759).
Ngoài những bức tượng cổ hàng trăm năm, đền Quát còn lưu giữ các cổ vật như voi đá, ngựa đá niên đại Hậu Lê, hai tấm bia cổ và 4 sắc phong...
Di tích hiện còn lưu giữ 2 hiện vật bằng gỗ là mõ cá và mõ cáo, gắn với truyền thuyết về 2 con vật giúp Yết Kiêu thoát khỏi sự truy đuổi của giặc Nguyên. Để tưởng nhớ sự linh thiêng ấy, người đời sau đã tạo tác 2 chiếc mõ. Mỗi khi có việc trọng, dân làng lại gõ mõ cầu mong thần linh phù trợ.
Đền được chia làm 2 khu vực: nội tự và ngoại tự. Khu ngoại tự gồm nghi môn, sân vườn, hồ lạch Xanh – Đỏ, hồ bán nguyệt, voi đá, ngựa đá, bãi bơi, cầu đá… Khu đền chính được xây theo kiến trúc “tiền Nhất hậu Đinh” gồm 5 gian tiền tế, 5 gian trung từ và 3 gian hậu cung.
Xung quanh đền là quần thể cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm, tạo nên không gian xanh, cổ kính.
Ngoài giá trị cảnh quan, khu ngoại tự còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử như 2 voi đá, 2 ngựa đá... Với không gian rộng rãi, nơi đây được Nhân dân địa phương lựa chọn làm địa điểm tổ chức các hoạt động bơi chải trong khuôn khổ lễ hội đền Quát.
Năm 1988, danh thắng đền Quát được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Lễ hội đền Quát được đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Kể từ năm 1976, lễ hội đền Quát được tổ chức vào mùa thu, diễn ra trong các ngày 14–16/8 âm lịch, gắn với lễ hội truyền thống Kiếp Bạc nhằm tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Hoạt động bơi chải dần trở thành nét đặc trưng tiêu biểu của lễ hội, đồng thời là thế mạnh của xã Yết Kiêu tại các giải thi đấu cấp vùng và toàn quốc. Thông qua các nghi lễ và hoạt động hội, lễ hội đền Quát tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc, mang những nét tương đồng với lễ cầu ngư của ngư dân ven biển Trung Bộ.