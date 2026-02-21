Cận cảnh dự án Cảng Cái Mép Hạ vừa được phê duyệt đầu tư gần 2 tỷ USD

Đáng chú ý, dự án nằm trong vùng quy hoạch hình thành Khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép - Long Sơn - Phước Hòa. Đây là mô hình đang được Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP.HCM nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trong năm 2026, nhằm thí điểm các chính sách thương mại, tài chính và công nghệ cao. Khu FTZ này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn trong khu vực như Klang (Malaysia) hay Laem Chabang (Thái Lan).