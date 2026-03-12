Dọn nhà, người đàn ông ở Lâm Đồng phát hiện con vật có tên trong sách đỏ

(VTC News) -

Ngày 12/3, Công an xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, thả con Cu li hay còn gọi là Cù lần về môi trường tự nhiên theo quy định.

Ông Hòa giao nộp con Cù lần cho Công an xã Nhân Cơ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an xã Nhân Cơ, nhiều ngày trước, ông Nguyễn Đức Hòa (SN 1973) dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện một con Cù lần ở góc nhà. Con Cù lần này nặng 0,4kg.

Ông Hòa cho biết, lúc phát hiện con Cù lần, sức khỏe của con vật ổn định. Sau đó, ông Hòa bảo vệ con vật và đưa đến giao nộp cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận con vật từ ông Hòa, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm khu vực và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Được biết, Cù lần có tên khoa học Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 19/5/2024, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận hai con cu li do người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh bàn giao.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM ngày 18/5/2024, chị Nguyễn Thị Thuý Nga (24 tuổi, ở Phường 28, quận Bình Thạnh) trong lúc ra vườn chặt tre, phát hiện có hai con vật nhỏ nhắn đang đeo bám trên cây nên bắt nhốt vào chuồng.

Qua tìm hiểu trên mạng, chị Nga biết đây là động vật quý hiếm nên báo cho công an địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định đây là hai con cu li nhỏ, tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Cặp cu li này gồm một con đực và một con cái, mỗi con nặng khoảng 0,3 kg.

Ở Việt Nam có hai loài là cu li lớn (Nycticebus coucang) và cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus). Chúng thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục.