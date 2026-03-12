Những điểm bầu cử đặc biệt ở phố cổ Hà Nội

Hướng dẫn chi tiết bầu Đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Những ngày trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Tại các tuyến phố trung tâm, cờ đỏ, pano tuyên truyền và bảng niêm yết danh sách cử tri được bố trí trang trọng, tạo không khí sôi nổi trước ngày toàn dân đi bầu cử 15/3.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực bỏ phiếu số 14 trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.
Khu vực bỏ phiếu được sắp xếp gọn gàng, các bảng thông tin về danh sách cử tri và người ứng cử được đặt ở vị trí thuận tiện để người dân theo dõi.
Bên cạnh đó, hệ thống bàn viết phiếu được bố trí hợp lý, dán đầy đủ thông tin về các ứng cử viên, đồng thời bảo đảm không gian riêng tư để cử tri thực hiện việc ghi phiếu.
Điểm đáng chú ý là nhiều di tích lịch sử, văn hóa nằm giữa khu phố cổ được lựa chọn làm nơi niêm yết danh sách cử tri và tổ chức khu vực bỏ phiếu.
Những không gian vốn gắn với lịch sử và đời sống cộng đồng của Thủ đô nay trở thành nơi người dân tìm hiểu thông tin, chuẩn bị tham gia sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Tại đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc, các bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được đặt ngay trong khuôn viên di tích.
Những ngày này, người dân trong khu vực thường xuyên ghé qua để xem lại thông tin cử tri và danh sách ứng cử viên trước ngày bầu cử.
Ông Xuân Toàn, người dân phường Hoàn Kiếm, cho biết gia đình ông đã dành thời gian tìm hiểu kỹ danh sách những người ứng cử trước khi đi bỏ phiếu. Theo ông, việc nắm rõ thông tin sẽ giúp mỗi cử tri có sự lựa chọn phù hợp. “Đây là sự kiện quan trọng nên chúng tôi cũng chủ động xem trước danh sách ứng cử viên, tìm hiểu thêm về từng người để khi đi bầu có thể lựa chọn những đại diện xứng đáng”, ông Toàn nói.
Cách đó không xa, di tích lịch sử - văn hóa tại số 48 Hàng Ngang cũng được bố trí làm khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử số 5 của phường Hoàn Kiếm.
Đây là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại đây năm 1945.
Công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn tất trước ngày bầu cử.
Trong khi đó, tại khu vực bỏ phiếu số 21 ở phố Chả Cá, các thành viên tổ bầu cử đang tiếp tục rà soát lại từng khâu chuẩn bị để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng quy định trong ngày bầu cử.
Ông Nguyễn Duy Trình, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hàng Đào 2, đơn vị bầu cử số 5, tổ bầu cử số 21, số 8 Chả Cá, phường Hoàn Kiếm, cho biết các khâu chuẩn bị từ sắp xếp không gian bỏ phiếu, bố trí bàn viết phiếu đến kiểm tra cơ sở vật chất đều đã được thực hiện cẩn thận.
“Chúng tôi kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nên mọi việc đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Trình chia sẻ.
Tại di tích Nhà số 5D phố Hàm Long (phường Cửa Nam, Hà Nội) - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào tháng 3/1929, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai chu đáo.
Tại các khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn Hà Nội, công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Thẻ cử tri được sắp xếp theo từng hộ gia đình để thuận tiện cho việc phát đến người dân. Bên trong điểm bỏ phiếu, bàn viết phiếu được bố trí hợp lý, kèm theo đầy đủ thông tin về các ứng cử viên.
Ngoài phường Hoàn Kiếm, nhiều địa điểm tại phường Kim Liên cũng được bố trí làm nơi niêm yết danh sách cử tri và tổ chức khu vực bỏ phiếu. (Trong ảnh là khu vực bỏ phiếu số 10, phường Kim Liên được đặt tại trường Trung học cơ sở Khương Thượng).
Khu vực cổng Trường THPT Phan Đình Phùng, ngôi trường lâu đời với kiến trúc đặc trưng của Hà Nội được trang trí nổi bật với cờ đỏ, băng rôn và các áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Trường Tiểu học Trưng Vương được lựa chọn là điểm niêm yết danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu số 6, phường Hoàn Kiếm.