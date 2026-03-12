Những điểm bầu cử đặc biệt ở phố cổ Hà Nội

Ông Xuân Toàn, người dân phường Hoàn Kiếm, cho biết gia đình ông đã dành thời gian tìm hiểu kỹ danh sách những người ứng cử trước khi đi bỏ phiếu. Theo ông, việc nắm rõ thông tin sẽ giúp mỗi cử tri có sự lựa chọn phù hợp. “Đây là sự kiện quan trọng nên chúng tôi cũng chủ động xem trước danh sách ứng cử viên, tìm hiểu thêm về từng người để khi đi bầu có thể lựa chọn những đại diện xứng đáng”, ông Toàn nói.