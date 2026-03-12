Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, giá dầu lại vượt 100USD/thùng

(VTC News) -

Theo AP, giá dầu Brent crude oil, chuẩn dầu thô quốc tế, đã vượt mốc 100 USD/thùng vào sáng 12/3, chỉ vài ngày sau khi có thời điểm tăng vọt gần 120 USD/thùng.

Giá dầu tăng hơn 9% khi lo ngại về nguồn cung ngày càng lớn do các cuộc tấn công của Iran vào tàu thương mại quanh eo biển Hormuz.

Trong khi đó, giá dầu chuẩn của Mỹ West Texas Intermediate cũng tăng lên khoảng 95 USD/thùng. Các cuộc tấn công mới nhất cho thấy sự leo thang trong chiến dịch của Iran nhằm gây áp lực kinh tế toàn cầu, với mục tiêu khiến Mỹ và Israel phải chấm dứt cuộc chiến bắt đầu 12 ngày trước.

Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột đang hạ nhiệt.

Cột khói dày đặc bốc lên từ một kho chứa dầu bị trúng bom trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cuối tuần qua. (Ảnh AP/Vahid Salemi)

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xóa bài trên mạng xã hội X trong đó ông tuyên bố rằng Hải quân Mỹ đã “hộ tống thành công một tàu chở dầu qua eo biển Hormuz".

Trong bài, ông Wright nói Tổng thống Donald Trump đang “duy trì sự ổn định của năng lượng toàn cầu trong các chiến dịch quân sự chống Iran”, và Hải quân Mỹ đã đảm bảo dầu tiếp tục được vận chuyển tới thị trường thế giới.

Bài viết bị xóa ngay sau đó mà không có lời giải thích.

Ngay sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng phủ nhận việc có sự hộ tống quân sự, hoàn toàn rút lại tuyên bố trước đó.

Bà nói: “Tôi có thể xác nhận rằng Hải quân Mỹ hiện chưa hộ tống bất kỳ tàu chở dầu hay tàu chiến nào. Tuy nhiên, đó là một lựa chọn mà tổng thống đã nói rằng ông ấy chắc chắn sẽ sử dụng nếu và khi cần thiết, vào thời điểm thích hợp".

Trong khi đó, một phóng viên của Fox News cho biết cô được các nguồn tin quân sự đáng tin cậy cho biết rằng không có bất kỳ lực lượng quân sự nào của Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển này.

Bộ Năng lượng Mỹ không phản hồi yêu cầu bình luận từ hãng tin Anadolu.

Eo biển Hormuz trở thành trung tâm lo ngại của thị trường năng lượng kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng tuyến hàng hải này trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2.

Khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua tuyến đường thủy này, và sự gián đoạn đã đẩy giá dầu tăng mạnh.

Chính quyền Mỹ đã triển khai bảo hiểm rủi ro chính trị cho các tàu chở dầu hoạt động tại Vịnh Ba Tư, đồng thời cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống các chuyến hàng nếu cần, mặc dù chưa có hoạt động hộ tống nào được xác nhận.

Ông Trump cũng cảnh báo hồi đầu tuần rằng Iran sẽ bị tấn công mạnh gấp 20 lần nếu nước này làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.