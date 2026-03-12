Cơ hội nhận học bổng ngành bán dẫn và STEM tại Đài Loan (Trung Quốc)

(VTC News) -

Trong khuôn khổ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình Học bổng INTENSE của Đài Loan (Trung Quốc) và các trường đại học đối tác tại Việt Nam tổ chức chuỗi “Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2026” vào ngày 9/3 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM và ngày 11/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sinh viên tìm hiểu về chương trình Học bổng INTENSE tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. HCM. (Ảnh: NIC)

Ông Võ Đức Thắng, đồng chủ nhiệm chương trình Học bổng INTENSE Đài Loan tại Việt Nam, cho biết thông qua chương trình này, sinh viên Việt Nam không chỉ du học mà còn được tương tác trực tiếp với doanh nghiệp. Đặc biệt, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại những doanh nghiệp của Đài Loan để nâng cao tay nghề, trở thành chuyên gia và sẵn sàng tham gia vào trong các ngành công nghệ cao.

Ông Võ Đức Thắng cho biết thêm, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia Đông Nam Á (cùng với Indonesia, Thái Lan và Philippines) được chương trình Học bổng INTENSE chú trọng. Ông Thắng đánh giá, sinh viên Việt Nam cần cù, nhanh nhạy và sáng tạo trong nghiên cứu. Vì vậy, những năm gần đây số sinh viên được nhận học bổng INTENSE đã tăng lên.

Chương trình Học bổng INTENSE do phía Đài Loan (Trung Quốc) triển khai từ năm 2023 nhằm đào tạo nguồn nhân lực quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, STEM và tài chính.

Hiện có khoảng 54.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Đài Loan, đứng đầu về số lượng sinh viên quốc tế. Sau hơn hai năm triển khai, khoảng 200 sinh viên Việt Nam đã tham gia chương trình INTENSE.

Có 42 trường đại học Đài Loan tham gia chương trình, với 1.665 chỉ tiêu mở cho sinh viên Việt Nam, trong đó 270 chỉ tiêu dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Sinh viên được hỗ trợ học bổng, vé máy bay và trợ cấp sinh hoạt, đồng thời có cơ hội làm việc tại doanh nghiệp Đài Loan sau khi tốt nghiệp.