Tiếp tục nã tên lửa và UAV, Iran tuyên bố việc đình chiến phụ thuộc Mỹ - Israel

Iran cần có đảm bảo chắc chắn về an ninh

Theo một số quan chức quen thuộc với vấn đề này, Iran đã nói với các bên trung gian trong khu vực rằng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ phải đảm bảo rằng cả Mỹ và Israel sẽ không tấn công Iran trong tương lai.

Khói đen bốc cao tại Tehran khi Mỹ - Israel tập kích thủ đô của Iran. Ảnh: AP.

Các nguồn tin giấu tên của Bloomberg cho biết, Tehran đặc biệt lo ngại Israel sẽ lại tấn công Iran sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Hiện chưa rõ liệu Mỹ có sẵn lòng đưa ra cam kết như vậy với Iran và liệu họ có thể yêu cầu Israel làm điều tương tự hay không. Theo các nguồn tin, các kênh liên lạc bí mật đang được các nước châu Âu và Trung Đông tạo điều kiện.

Cuối ngày 11/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết cách duy nhất để chấm dứt chiến sự là “công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến sự và sự đảm bảo chắc chắn của quốc tế chống lại các hành động gây hấn trong tương lai”. Tổng thống Pezeshkian nói rằng ông đã truyền đạt thông điệp đó tới “các nhà lãnh đạo Nga và Pakistan”.

Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết chiến dịch chống Iran vẫn tiếp diễn không ngừng. Quan chức này dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các nhà lãnh đạo tiềm năng mới của Iran đã cho biết họ muốn đàm phán và cuối cùng sẽ đàm phán.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28/2 vừa qua và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm leo thang. Ông Trump mới đây nói rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc vì quân đội Iran đã bị suy yếu đáng kể. Nhưng cả ba nước đều công khai tuyên bố họ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu ít nhất trong vài tuần nữa.

Tiếp tục đánh vào hạ tầng kinh tế vùng Vịnh

Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel và các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE, Qatar và Bahrain. Các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền đã đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới, gây ra hỗn loạn trên thị trường năng lượng.

Theo Bloomberg, Ả Rập Xê-út đã tăng cường tương tác trực tiếp với Iran vào tuần trước nhằm kiềm chế xung đột. Các quan chức cho hay các quốc gia vùng Vịnh khác, những nước đang chứng kiến nền kinh tế và thị trường tài chính của mình bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến sự, cũng đang cố gắng liên lạc với cả Iran và Mỹ.

Quốc vương Oman Haitham bin Tariq đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 11/3, cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người kể từ khi xung đột nổ ra. Truyền thông nhà nước Oman đưa tin Quốc vương đã lên án các cuộc tấn công của Iran vào Oman, nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi UAV tấn công các bể chứa nhiên liệu tại cảng Salalah ở miền Nam Oman.

Mỹ - Israel hạ thấp mục tiêu?

Mỹ và Israel đã đưa ra những thông điệp trái chiều về mục tiêu chiến tranh của họ. Ban đầu, cả hai nước đều hàm ý rằng họ muốn thay đổi chế độ. Nhưng bất chấp việc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị hạ sát trong những đợt tấn công đầu tiên, Iran vẫn đứng vững và chứng tỏ khả năng phục hồi về mặt quân sự. Iran đã lựa chọn người con trai thứ hai của ông Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới.

Chính phủ Israel và Mỹ sau đó thể hiện rằng họ sẽ chấp nhận những mục tiêu thấp hơn việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm nỗ lực phá hủy chương trình tên lửa và hải quân của Iran.