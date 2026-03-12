Lập hồ sơ khống suốt 2 năm, 3 cán bộ nông nghiệp ở Lào Cai bị khởi tố

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên) để điều tra về hành vi lập hồ sơ khống thanh quyết toán kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 485 triệu đồng.

Ba bị can gồm: Phạm Hồng Thắng (54 tuổi), Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên; Ngụy Thị Hồng Thắm (43 tuổi), Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên; và Vũ Minh Phú (52 tuổi), nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các cá nhân trên đã bàn bạc với nhau lập các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán không đúng thực tế để hợp thức hóa việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp. Từ những chứng từ khống này, số tiền ngân sách bị thất thoát được xác định là gần 485 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ba người nói trên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, xử lý theo quy định.

Các quyết định tố tụng này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý.