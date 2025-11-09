Bắt giám đốc và kế toán chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng từ hợp đồng góp vốn khống

(VTC News) -

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Khiến (SN 1989, trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), Kế toán Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (thứ 3 từ phải sang).

Theo điều tra, năm 2022, dù không phải chủ đầu tư và không có quyền, nghĩa vụ liên quan đến Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng Khiến và Phương vẫn tự giới thiệu Công ty Hiền Khiêm là đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó sẽ “xin chủ trương đấu giá đất ở dịch vụ cho khách hàng”.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, hai đối tượng ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, dùng để trả nợ cũ.

Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét trụ sở công ty tại số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, lực lượng công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu và chứng cứ liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo “chuyển địa điểm làm việc” đến tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Ninh Giang (số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Khiến và Phương còn huy động vốn cho nhiều dự án khác, trong đó có dự án khu dân cư xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũ (từ năm 2017-2020) với dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, ô tô, giấy tờ phục vụ công tác điều tra, đồng thời mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.