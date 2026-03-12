Reuters: Mỹ tấn công trường nữ sinh Iran do dùng dữ liệu tình báo lỗi thời

(VTC News) -

Ngày 12/3, tờ Reuters đưa tin cuộc điều tra nội bộ của quân đội Mỹ đang diễn ra cho thấy lực lượng Mỹ có khả năng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào trường nữ sinh ở Minab, Iran.

Cụ thể, các quan chức chịu trách nhiệm lập danh sách mục tiêu được cho đã sử dụng thông tin tình báo lỗi thời và nguồn tin thứ hai cũng xác nhận thông tin tình báo cũ dường như được sử dụng cho cuộc tấn công.

Cuộc tấn công vào trường nữ sinh ở Iran khiến 175 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Lầu Năm Góc cho biết “vụ việc đang được điều tra”. Thông tin về khả năng sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời lần đầu tiên được tờ New York Times đưa tin vào ngày 11/3.

Trong video đăng tải cho thấy tên lửa Tomahawk của Mỹ bắn trúng khu vực này nhưng diễn biến chính xác của thảm kịch vẫn chưa rõ ràng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận, nói rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini thông tin thêm vụ tấn công diễn ra trong ngày đầu tiên Mỹ và Israel tấn công Iran khiến 150 học sinh thiệt mạng. Theo các bản sao lưu trữ của trang web chính thức của trường, ngôi trường này nằm cạnh một khu phức hợp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran điều hành - lực lượng quân sự trực thuộc Lãnh tụ tối cao Iran.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran công bố mảnh vỡ của quả tên lửa rơi xuống trường nữ sinh gây thương vong nặng nề. Theo phân tích của New York Times, mảnh vỡ này dường như mang ký hiệu khá tương đồng với tên lửa hành trình của Mỹ.

Dù vẫn chưa rõ những mảnh vỡ được thu thập ở đâu hoặc liệu chúng có trực tiếp đến từ vụ tấn công trường học hay không, nhưng mảnh này mang số sê-ri và ký hiệu phù hợp với hệ thống đánh dấu đạn dược quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không biết về thông tin này và từng đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công. "Như các vị biết đấy, họ rất không chính xác với loại vũ khí của mình. Họ hoàn toàn không có độ chính xác nào cả. Đó là do Iran thực hiện", ông Trump nhấn mạnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng khẳng định ông Trump "không hề bịa đặt điều gì" và các phát biểu của ông là "cảm nhận dựa trên thực tế". Bà Leavitt thông tin thêm ông Trump sẽ chấp nhận kết quả điều tra của Lầu Năm Góc.