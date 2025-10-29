Bắt giam nữ hiệu trưởng, kế toán trường mầm non ở Lào Cai

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân (SN 1984, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, Kế toán nhà trường) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám xét nơi ở, nơi làm việc của Doãn Thị Lệ Xuân. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2025, bà Xuân chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ làm thêm giờ của giáo viên để rút tiền từ ngân sách Nhà nước.

Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của các giáo viên trong trường nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau đó, các giáo viên buộc phải chuyển lại khoản tiền đó cho Lưu Thị Duyên – thủ quỹ trường, theo yêu cầu của hiệu trưởng.

Nguyễn Ngọc Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Cơ quan công an xác định, khoản tiền thu được từ việc lập khống chứng từ được bà Xuân chỉ đạo sử dụng sai mục đích, như chi lễ tết, ăn uống, mua sắm và sửa chữa nhỏ trong khuôn viên trường. Tổng số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.