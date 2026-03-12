(VTC News) -

Trong bức tranh dưới đây, mô tả lớp học vui nhộn, các bạn học sinh đang cùng nhau suy nghĩ trước câu hỏi được viết trên bảng: “Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H?”. Thoạt nghe, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc tìm một từ thật dài chứa rất nhiều chữ cái H. Tuy nhiên, đây lại là câu đố mẹo, đòi hỏi người giải phải suy luận theo cách khác.

Chính sự đánh lừa về mặt ngôn ngữ khiến câu đố trở nên thú vị. Nhiều người thử liệt kê các từ bắt đầu bằng “h” hay “ngh”, nhưng càng nghĩ lại càng thấy… rối hơn.

Bạn có đoán ra đáp án chưa? Hãy thử suy nghĩ theo hướng liên quan đến con số 1000 trong tiếng Việt, biết đâu lời giải sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Từ tiếng Việt nào chứa tới 1000 chữ 'H'? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.