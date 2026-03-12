XSMN 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 12/3. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 5 ngày 12/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 12/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 12/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng tại đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) sẽ phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ thực hiện do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tổ chức quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình dạng ban đầu, đầy đủ dãy số dự thưởng, không bị rách, chắp nối, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Thời gian hợp lệ để nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, tờ vé trúng sẽ không còn giá trị để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Số tiền thưởng sẽ được chi trả một lần cho người trúng giải. Người nhận có thể lựa chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu.

- Nếu một tờ vé may mắn trúng nhiều giải khác nhau, chủ sở hữu vẫn được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị của các giải thưởng đó theo quy định.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến nhận tiền tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những đại lý vé số được ủy quyền chi trả giải thưởng.

- Đối với các giải thưởng có giá trị nhỏ, người chơi thường lựa chọn đổi vé tại đại lý vé số gần nơi sinh sống để thuận tiện di chuyển và nhận tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, khi nhận thưởng theo hình thức này, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ đổi vé cho đại lý. Mức phí thường dao động từ khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng khu vực.

- Trong trường hợp trúng giải có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận thưởng. Khi lĩnh thưởng tại đây, người trúng giải sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm phí trung gian.

