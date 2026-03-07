XSMN 7/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 7/3. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 7 ngày 7/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 7/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 7/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được tổ chức quay thưởng ở đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành mở thưởng ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ quay số ở đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ được thực hiện bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ quay số ở đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 số) có 1 giải duy nhất với giá trị tối đa 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số) có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số) gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số) có tổng cộng 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số) gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số) có 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số) gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số) có 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số) gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt có 9 giải, áp dụng cho những vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt nhưng khác số ở hàng trăm nghìn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích gồm 45 giải dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Thời hạn chi trả giải thưởng của công ty xổ số kiến thiết cho người trúng thưởng tối đa là 5 ngày làm việc, tính từ khi đơn vị tiếp nhận đầy đủ yêu cầu nhận thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng thưởng, việc thanh toán giải thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.