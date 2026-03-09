Nước đỗ đen rang có tác dụng gì với sức khỏe?

(VTC News) -

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Yên Thao cho biết, nước đậu đen chứa các dưỡng chất như protein, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, có thể dùng để nấu ăn hoặc thưởng thức như một thức uống bổ dưỡng. Màu sẫm của nước đậu đen đến từ sắc tố anthocyanin được chiết xuất từ đậu đen trong quá trình nấu.

Ngoài ra, nước đậu đen rang là thức uống hoàn toàn không chứa caffeine, thích hợp để thưởng thức vào mọi thời điểm, kể cả là buổi tối.

Dưới đây là những tác dụng của nước đậu đen với sức khỏe:

Giúp xương khoẻ mạnh

Báo Lao động dẫn nguồn trang Medical News Today cho biết, canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen.

Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Nước đỗ đen rang rất tốt cho sức khỏe

Giúp hạ huyết áp

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Làm đẹp da

Đậu đen có 10 loại axit amin thiết yếu có trong đậu đen đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.