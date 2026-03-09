Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/3/2026 - XSHCM 9/3

XSHCM 9/3. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 9/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/3/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 9/3/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 7/3/2026

XSHCM 7/3, kết quả xổ số TP.HCM ngày 7/3/2026.

- XSHCM 2/3/2026

XSHCM 2/3, kết quả xổ số TP.HCM ngày 2/3/2026.

- XSHCM 28/2/2026

XSHCM 28/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 28/2/2026.

- XSHCM 23/2/2026

XSHCM 23/2, kết quả xổ số TP.HCM ngày 23/2/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm các đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 9/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.