Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 21/2 đến 27/2

Từ ngày 21/2 đến 27/2, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 300 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Chu Thị Thu trong bài viết “Chồng mất, con trai qua đời, mẹ bất lực nhìn con gái nguy kịch vì không có tiền”

- Anh Lê Thanh Hiển trong bài viết “Vợ bán mảnh ruộng cuối cùng để cứu chồng bỏng 62% cơ thể”

- Bé Đinh Nữ Mai Hương trong bài viết “Thân hình chằng chịt vết u hạch của bé 13 tuổi và tiếng khóc cầu cứu của bà nội”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 21/2 đến 27/2 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.