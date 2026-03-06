Chàng trai 19 tuổi gặp nạn khi bốc gỗ nhận hơn 87 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ

(VTC News) -

Phàn Trọng Quý là nhân vật trong bài viết “Chàng trai 19 tuổi gặp tai nạn khi bốc gỗ, 20 triệu vay mượn không đủ viện phí”, đăng ngày 16/1.

Quý, 19 tuổi, trú tại thôn Việt Hà, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang. Gia đình em thuộc diện khó khăn, sống chủ yếu nhờ vài sào ruộng trồng lúa, trồng ngô. Sau khi học xong phổ thông, Quý không có điều kiện học tiếp nên đi làm thuê quanh vùng để phụ giúp cha mẹ.

Ngày 24/12/2025, trong lúc cùng nhóm lao động vào rừng bốc gỗ thuê, một thân gỗ lớn bất ngờ trượt khỏi điểm chèn và lao xuống sườn dốc. Quý đứng gần đó, không kịp tránh nên bị thân gỗ đập trúng người.

Tai nạn khiến Quý bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não xuất huyết dưới nhện, chấn thương hàm mặt và gãy xương hàm hai bên. Em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị, theo dõi dài ngày.

Anh Triệu Ỳ Quyên đại diện gia đình đến nhận khoản hỗ trợ. (Ảnh: Khắc Việt)

Khi nhận tin con trai gặp nạn, cha mẹ Quý vội vã từ quê xuống bệnh viện. Gia đình không có khoản tiền tích lũy, phải chạy vạy vay mượn họ hàng, làng xóm gom được khoảng 20 triệu đồng để lo chi phí ban đầu. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ chi trả một phần nhỏ trong quá trình điều trị kéo dài.

Cha mẹ Quý phải thay nhau túc trực tại bệnh viện chăm sóc con, ruộng nương ở quê tạm gác lại. Nguồn thu nhập vốn ít ỏi của gia đình vì thế càng trở nên bấp bênh. Trong khi đó, chi phí xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc y tế tiếp tục phát sinh từng ngày.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của Quý được đăng tải, nhiều bạn đọc gửi lời động viên và chung tay hỗ trợ. Thông qua quỹ nhân ái của báo, tổng số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ Quý là 87.057.636 đồng.

Đại diện gia đình đến nhận khoản hỗ trợ, anh Triệu Ỳ Quyên – anh rể của Quý – bày tỏ xúc động trước tấm lòng của bạn đọc. Anh cho biết sự giúp đỡ này là nguồn động viên lớn đối với gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

“Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để tiếp tục điều trị cho Quý, mong em sớm hồi phục sức khỏe”, anh Quyên nói.

Theo người thân, sau thời gian điều trị, tình trạng của Quý có một số chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc y tế. Gia đình hy vọng với sự hỗ trợ của cộng đồng, Quý sẽ có thêm cơ hội vượt qua biến cố, từng bước hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Khoản hỗ trợ từ bạn đọc không chỉ giúp gia đình trang trải một phần chi phí điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin cho chàng trai trẻ và người thân trong hành trình vượt qua tai nạn bất ngờ.