Ông Trump: Iran gọi điện để tìm kiếm thỏa thuận nhưng đã quá muộn

(VTC News) -

Ngày 5/3, phát biểu tại sự kiện với đội bóng Inter Miami ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tiết lộ thông tin về cuộc gọi với Iran: “Họ gọi điện, họ hỏi ‘làm thế nào để đạt được thỏa thuận?’ Tôi nói rằng các ông đến hơi muộn rồi đấy".

Cùng với đó, Tổng thống Trump ca ngợi hành động quân sự của Mỹ tại Iran và nói rằng quân đội đang phá hủy nhiều tên lửa cùng máy bay không người lái của Tehran. Ông khẳng định “hải quân của Iran đã bị tiêu diệt - 24 tàu trong ba ngày”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà ngoại giao Iran trên toàn thế giới yêu cầu tị nạn và giúp chúng tôi định hình một Iran mới, tốt đẹp hơn”, ông Trump nói.

Hôm 3/3, ông Trump từng nói Tehran đang tìm cách đàm phán với Mỹ trong bối cảnh các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn, nhưng ông cho rằng cơ hội đàm phán đã trôi qua.

Trong khi đó, hôm 1/3, Tổng thống Trump ám chỉ ông đồng ý tham gia đàm phán với nhà lãnh đạo Iran sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công nước này. “Họ muốn nói chuyện và tôi đã đồng ý nói chuyện, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ. Họ đáng lẽ nên làm điều đó sớm hơn", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói giá dầu "gần như ổn định" và cho biết các biện pháp tiếp theo để giảm áp lực lên thị trường này sắp được thực hiện. Bộ Tài chính Mỹ dự kiến ​​sớm công bố biện pháp nhằm hạn chế giá năng lượng tăng cao, bao gồm cả hành động tiềm tàng liên quan đến thị trường dầu mỏ tương lai, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng thông tin.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới vốn chứng kiến ​​lưu lượng giao thông giảm mạnh kể từ khi xung đột bắt đầu chỉ đóng cửa đối với tàu thuyền Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh phương Tây khác.

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, IRGC cho biết: "Trước đây chúng tôi tuyên bố dựa trên luật pháp và các nghị quyết quốc tế, trong thời chiến, Iran sẽ có quyền kiểm soát tuyến đường qua eo biển Hormuz".

"Nếu các tàu thuộc về Mỹ, Israel, châu Âu và những nước ủng hộ họ… bị phát hiện di chuyển qua đây, chắc chắn chúng sẽ bị tấn công”, IRGC cảnh báo.