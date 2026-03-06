Hạ viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế cuộc tấn công vào Iran của Tổng thống Trump

(VTC News) -

Với kết quả bỏ phiếu là 219 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ dự luật nhằm hạn chế cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump tại Iran, chỉ một ngày sau khi Thượng viện cũng chặn một dự luật tương tự về quyền tuyên chiến.

Kết quả bỏ phiếu phần lớn chia theo đường lối đảng phái. Đảng Cộng hòa hiện nắm thế đa số với tỷ lệ sít sao tại Hạ viện.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. (Ảnh: Getty)

Quyết định này đồng nghĩa với việc Hạ viện ủng hộ chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump trong ngày thứ 6 của cuộc xung đột đang leo thang.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay nếu tổng Thống không phải là ông Donald Trump", nghị sĩ Rick Crawford của bang Arizona, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, phát biểu trong cuộc tranh luận hôm 4/3.

Trong khi những người đề xuất nghị quyết mô tả nó như nỗ lực nhằm giành lại quyền quyền hạn của Quốc hội trong việc phê chuẩn xung đột, vốn được quy định trong Hiến pháp Mỹ.

Trước đó ngày 4/3, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Iran, cho thấy sự ủng hộ ban đầu đối với cuộc xung đột đang nhanh chóng lan rộng tại Trung Đông.

Dự luật, được gọi là nghị quyết về quyền phát động chiến tranh, không được thông qua sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống.

Xét về tổng thể, hai cuộc bỏ phiếu thất bại tại Hạ viện và Thượng viện được xem như một sự cho phép ngầm của Quốc hội Mỹ để Tổng thống Trump tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, trong khi đa số người dân Mỹ cho biết họ phản đối cuộc chiến này.

Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, thành viên Hạ viện từ cả hai đảng cũng nhất trí thông qua dự luật "tái khẳng định Iran vẫn là quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất". Ngay cả khi Hạ viện bỏ phiếu thuận, cuộc bỏ phiếu cũng không thể ngăn chặn được cuộc xung đột.

Cho đến nay, có 6 công dân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Iran. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/3, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries chỉ trích Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa vì đẩy nước Mỹ vào cuộc xung đột kéo dài khác tại Trung Đông, chi hàng tỷ USD để ném bom Iran, trong khi không tập trung vào việc giảm chi phí thực phẩm, chăm sóc y tế và nhà ở cho người dân Mỹ.