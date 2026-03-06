AFC lập tức hành động, tuyển Malaysia sắp bị xử thua Việt Nam

(VTC News) -

Theo New Straits Times, tương lai của bóng đá Malaysia tại các giải đấu châu Á hiện phụ thuộc vào quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) điều chỉnh một phần các án phạt liên quan đến 7 cầu thủ gian lận nhập tịch nhằm đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

AFC cho biết đã ghi nhận phán quyết của CAS và sẽ chuyển vụ việc tới các cơ quan kỷ luật của liên đoàn để tiếp tục xem xét.

“AFC đã tiếp nhận quyết định được CAS công bố ngày 5/3, liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ vì vi phạm quy tắc kỷ luật của FIFA. Vụ việc sẽ được chuyển lên Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC để xem xét”, AFC thông báo.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á, ông Datuk Seri Windsor Paul. (Nguồn: New Straits Times)

Liên đoàn cũng nhấn mạnh không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra hoặc các thủ tục của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC.

Phản hồi này đồng nghĩa với việc những phán quyết cuối cùng đối với Malaysia, bao gồm quyền tham dự các giải đấu của AFC như vòng loại Asian Cup 2027, sẽ phụ thuộc vào kết quả xem xét kỷ luật.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul cho biết liên đoàn tôn trọng phán quyết của CAS và sẽ nhanh chóng nghiên cứu vụ việc trước khi đưa ra quyết định tiếp theo liên quan đến vị thế của Malaysia tại vòng loại.

Trước đó, CAS nhắc lại việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận hồ sơ nhập tịch và các giấy tờ liên quan của 7 cầu thủ từng thi đấu cho tuyển Malaysia là không hợp lệ. Dù vậy, Tòa Trọng tài thể thao chấp nhận một phần đề nghị trong đơn kháng cáo của cá nhân các cầu thủ là giảm nhẹ hình phạt.

Cụ thể, 7 cầu thủ gồm Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, hình phạt chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá, đồng nghĩa họ vẫn có thể tập luyện cùng các CLB trong thời gian bị "treo giò".

Sau khi xem xét các bằng chứng, CAS kết luận hành vi làm giả tài liệu liên quan đến điều kiện thi đấu đã được xác lập. Theo cơ quan này, án phạt treo giò 12 tháng là hợp lý và tương xứng, bởi các cầu thủ cũng có trách nhiệm liên đới trong hành vi gian lận.