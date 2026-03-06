Dự báo thời tiết ngày 6/3: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung và Nam có mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/3/2026

Ngày 6/3, thời tiết có sự phân hoá giữa các vùng miền, trong khi miền Bắc tăng nhiệt, trời mưa ở một vài nơi thì miền Trung và Nam xuất hiện mưa rào và dông.

Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng nhưng nhiệt độ tăng so với ngày hôm trước, thấp nhất phổ biến 18-21°C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 22-26°C, có nơi trên 28°C.

Ngày 6/3, hai miền Trung và Nam xuất hiện mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Cũng trong ngày 6/3, các địa phương từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, khu Tây Bắc có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông, trong đó, Thanh Hóa - Nghệ An mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.