Những mẫu hàng rào gạch bông gió ấn tượng nhất

(VTC News) -

Những năm gần đây, hàng rào gạch bông gió xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình nhà ở, biệt thự, quán cà phê hay khu nghỉ dưỡng. Không chỉ mang giá trị bảo vệ, kiểu hàng rào này còn tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, giúp không gian trở nên thông thoáng và hiện đại hơn. Nhiều kiến trúc sư nhận định, gạch bông gió đang dần trở thành xu hướng thiết kế hàng rào được ưa chuộng tại các đô thị.

Vì sao hàng rào gạch bông gió được ưa chuộng?

Hàng rào gạch bông gió là hạng mục kiến trúc kết hợp giữa tính truyền thống và hiện đại. Ngoài công dụng bảo vệ khối nhà chính, hàng rào gạch bông gió còn được ưa chuộng bởi nhiều ưu điểm nổi bật:

Tạo điểm nhấn độc đáo

Yếu tố thẩm mỹ là ưu điểm lớn khiến hàng rào gạch bông gió ngày càng phổ biến. Gạch bông gió có nhiều kiểu hoa văn, hình dạng và màu sắc khác nhau, từ ô vuông, hình tròn, hoa mai đến các họa tiết nghệ thuật.

Khi được sắp xếp theo từng mảng tường, chúng tạo nên những hiệu ứng thị giác độc đáo và trở thành điểm nhấn cho mặt tiền ngôi nhà. Nhờ sự đa dạng mẫu mã, gạch bông gió phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại.

Hàng rào gạch bông gió có tính thẩm mỹ cao. (Ảnh: SBShouse)

Thông gió và lấy sáng hiệu quả

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, hàng rào gạch bông gió còn có ưu điểm lớn về khả năng thông gió và lấy sáng. Các lỗ thoáng trên viên gạch giúp luồng không khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian sân vườn hoặc khu vực phía trước nhà.

Đồng thời, ánh sáng tự nhiên có thể xuyên qua các ô gạch, mang lại hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt vào ban ngày.

Chi phí hợp lý

So với các giải pháp tường rào bằng sắt mỹ thuật, kính hoặc gỗ, hàng rào gạch bông gió có mức chi phí khá phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng gia chủ. Bên cạnh đó, loại gạch này thường được sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn, dễ xếp lớp và xây dựng. Nhờ vậy, quá trình thi công không quá phức tạp, giúp tiết kiệm thời gian, nhân công và tối ưu chi phí cho công trình.

Thân thiện môi trường

Một lý do khác khiến hàng rào gạch bông gió được ưa chuộng là tính thân thiện với môi trường. Gạch bông gió thường được làm từ xi măng hoặc đất nung – những vật liệu bền vững và quen thuộc trong xây dựng.

So với nhiều loại vật liệu trang trí khác, gạch bông gió có độ bền cao, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết và có thể sử dụng lâu dài.

Những mẫu hàng rào gạch bông gió đẹp

Gạch bông gió cấu trúc hình học

(Ảnh: SBShouse)

Hàng rào gạch bông gió với cấu trúc hình học đơn giản, giữ nguyên màu sắc của xi măng, mang đến cảm giác vững chãi.

Gạch bông gió thiết kế hiện đại

(Ảnh: SBShouse)

Hàng rào gạch bông thiết kế hiện đại với họa tiết hình tam giác, vừa tạo điểm nhấn mới mẻ đồng thời giúp tối ưu ánh sáng.

Gạch bông gió kết hợp đá tự nhiên

(Ảnh: Topmatstore)

Mẫu tường rào gạch bông gió kết hợp đá tự nhiên với gam màu trắng chủ đạo được lựa chọn nhiều cho các công trình hiện đại, cao cấp như biệt thự.

Gạch bông gió hàng rào kết hợp cây xanh

(Ảnh: SBShouse)

Mẫu hàng rào gạch thông gió kết hợp cây xanh, tạo điểm nhấn thanh thoát và mềm mại cho căn biệt thự.

Gạch bông gió họa tiết hình hoa

(Ảnh: Topmatstore)

Tường rào với gạch bông gió có họa tiết hình hoa luôn được nhiều gia chủ lựa chọn. Họa tiết phổ biến này tạo bức tường rào bắt mắt.

Hàng rào gạch bông gió đỏ

(Ảnh: Topmatstore)

Hàng rào màu đỏ vốn tượng trưng cho may mắn và mang đến sự tươi sáng. Ngoài ra, hàng rào gạch bông gió đỏ phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, từ mộc mạc đơn sơ mang hơi hướng đồng quê cho đến hiện đại.