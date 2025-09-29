Có nên dùng gạch bông gió để xây nhà?

(VTC News) -

Những năm gần đây, gạch bông gió trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn khi xây nhà. Không chỉ mang đến vẻ đẹp độc đáo, gạch bông gió còn có nhiều công năng giúp ngôi nhà thông thoáng, tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, trước khi quyết định sử dụng, cần hiểu rõ gạch bông gió là gì, ưu – nhược điểm ra sao để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Gạch bông gió là gì?

Gạch bông gió (hay còn gọi gạch thông gió, gạch hoa gió) là loại gạch xây dựng được thiết kế với các hoa văn rỗng ở giữa. Các khe hở này giúp không khí và ánh sáng tự nhiên lưu thông tốt hơn.

Gạch bông gió thường được làm từ xi măng, đất nung hoặc gốm, với nhiều kiểu dáng, họa tiết khác nhau.

Gạch bông gió giúp lưu thông không khí. (Ảnh: Topmat)

Loại gạch này được sử dụng phổ biến để xây tường rào, lam chắn nắng, hoặc làm điểm nhấn trang trí cho mặt tiền và không gian nội thất.

Ưu điểm của gạch bông gió

Nhờ cấu trúc rỗng, gạch bông gió giúp không khí lưu thông, làm giảm sự ngột ngạt. Đồng thời, ánh sáng tự nhiên có thể xuyên qua, giúp tiết kiệm điện chiếu sáng ban ngày.

Ngoài ra, khi được sử dụng làm tường chắn nắng hoặc mặt tiền, gạch bông gió giúp giảm nhiệt lượng hấp thụ trực tiếp, từ đó hạn chế việc phải bật điều hòa liên tục, tiết kiệm chi phí điện.

Với thiết kế hoa văn đa dạng, từ đơn giản đến hiện đại, gạch bông gió giúp tạo điểm nhấn cho kiến trúc. Khi kết hợp khéo léo, gạch bông gió mang lại vẻ đẹp nghệ thuật, vừa cổ điển vừa tối giản.

Bên cạnh đó, các loại gạch bông gió xi măng hoặc đất nung có khả năng chịu lực, chịu mưa nắng tốt, tuổi thọ cao, ít cần bảo trì.

Nhược điểm của gạch bông gió

Ngoài ưu điểm vượt trội, gạch bông gió cũng có những hạn chế nhất định. Do có nhiều lỗ thông gió, gạch bông gió có thể khiến không gian bên trong dễ bị nhìn thấy từ bên ngoài, ảnh hưởng đến sự riêng tư.

Khi mưa to, nước có thể tạt qua các lỗ gạch, khiến không gian bên trong bị ướt. Hơn nữa, gạch bông gió không cách âm tốt, dễ gây ồn nếu nhà nằm gần đường lớn.

Việc xây gạch bông gió đòi hỏi tay nghề thợ cao để hoa văn đều và chắc chắn. Điều này có thể làm tăng chi phí nhân công so với tường gạch thông thường.

Có nên dùng gạch bông gió để xây nhà?

Theo các kiến trúc sư, gạch bông gió ngày càng được áp dụng nhiều trong thực tế. Tuy nhiên, việc sử dụng gạch bông gió cần dựa trên các yếu tố như khí hậu, tỷ lệ đặc rỗng của ngôi nhà, công năng và nhu cầu sử dụng.

Để phát huy tối đa hiệu quả, khi dùng gạch bông gió cần nghiên cứu đánh giá và sử dụng hướng nắng, hướng gió tác động lên công trình. Nên kết hợp với các giải pháp che mưa, chắn gió như mái hiên, kính hoặc rèm. Nên chọn mẫu gạch bông gió phù hợp phong cách tổng thể của ngôi nhà.

Gạch bông gió thường được ứng dụng trong trang trí khu vực mặt tiền, làm tường rào, trang trí cho khu vực ngoại thất, làm vách ngăn nội thất...