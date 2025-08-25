Kinh nghiệm xây nhà ống giá rẻ không nên bỏ qua

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá vật liệu và chi phí nhân công ngày càng tăng, việc xây một ngôi nhà ống vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo chất lượng là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình. Nhà ống vốn là kiểu kiến trúc phổ biến ở Việt Nam nhờ ưu điểm tiết kiệm diện tích, phù hợp với quỹ đất hẹp và dài. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch cụ thể, việc xây dựng dễ phát sinh nhiều khoản ngoài dự kiến.

Dưới đây là những kinh nghiệm hữu ích giúp xây nhà ống giá rẻ nhưng vẫn bền đẹp.

Lập kế hoạch tài chính chi tiết

Trước tiên, gia chủ cần xác định rõ ngân sách tổng thể để tránh rơi vào tình trạng đội vốn. Bản kế hoạch phải bao gồm: chi phí mua đất (nếu có), thiết kế, xin giấy phép xây dựng, mua vật liệu, thuê nhân công và trang trí nội thất.

Một khoản dự phòng 5-10% cũng cần thiết cho các phát sinh. Khi có khung tài chính cụ thể, gia chủ sẽ dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp cho từng hạng mục.

Chọn thiết kế đơn giản

Thiết kế quyết định phần lớn chi phí xây dựng. Do vậy, nhà ống giá rẻ nên ưu tiên phong cách hiện đại, tối giản với hình khối vuông vức, hạn chế chi tiết cầu kỳ.

Nội thất bên trong nên bố trí gọn gàng, đảm bảo đầy đủ không gian sinh hoạt cơ bản gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên qua giếng trời hoặc cửa sổ sẽ giúp tiết kiệm điện năng lâu dài.

Thiết kế đơn giản giúp tiết kiệm chi phí. (Ảnh: SBS House)

Chọn vật liệu thông minh

Sử dụng vật liệu phù hợp không chỉ giảm chi phí mà còn đảm bảo độ bền. Gia chủ có thể cân nhắc gạch không nung, xi măng giá hợp lý, thép và gỗ công nghiệp thay vì gỗ tự nhiên.

Một số vật liệu hoàn thiện như sơn chống thấm, gạch lát giá trung bình nhưng có thương hiệu uy tín cũng giúp tiết kiệm đáng kể. Ngoài ra, tận dụng các chương trình khuyến mãi từ nhà cung cấp sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính.

Diện tích phù hợp

Diện tích cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí xây nhà. Nên cân nhắc nhu cầu sử dụng của gia đình để chọn diện tích phù hợp.

Nếu gia đình ít thành viên nên xây diện tích nhỏ để tiết kiệm chi phí. Ngược lại, gia đình đông thành viên hoặc nhu cầu sử dụng rộng, có thể chọn diện tích lớn hơn.

Tận dụng nội thất

Sau khi hoàn thiện phần thô, nội thất là yếu tố ngốn nhiều chi phí. Gia đình có thể chọn đồ nội thất đa năng như giường tủ kết hợp, bàn gấp, kệ âm tường để vừa tiết kiệm diện tích vừa giảm chi phí.

Bên cạnh đó, có thể tận dụng lại một số đồ cũ còn sử dụng tốt để giảm bớt chi phí mua sắm mới.

Tránh thay đổi thiết kế giữa chừng

Một trong những nguyên nhân chính khiến chi phí xây dựng đội lên là thay đổi bản vẽ khi đã thi công. Điều này vừa mất thời gian, vừa làm phát sinh nhiều khoản chi phí không cần thiết.

Do đó, trước khi xây, gia chủ cần thống nhất phương án thiết kế kỹ lưỡng với kiến trúc sư để đảm bảo thi công suôn sẻ.

Chọn đơn vị thi công uy tín

Một đơn vị thi công có kinh nghiệm sẽ tư vấn phương án tiết kiệm, hạn chế lãng phí vật liệu và đảm bảo tiến độ.

Gia chủ nên ký hợp đồng rõ ràng, liệt kê cụ thể hạng mục, thời gian và trách nhiệm để tránh tranh chấp. Nếu có kiến thức cơ bản về xây dựng, bạn nên thường xuyên giám sát để kịp thời điều chỉnh.