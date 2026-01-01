Khoảnh khắc xúc động đón em bé chào đời đúng giây phút giao thừa 2026

(VTC News) -

Khi tiếng chuông giao thừa ngân vang, khép lại năm cũ và mở ra năm mới 2026, bên ngoài thành phố rực rỡ pháo hoa và lời chúc tụng. Còn trong những phòng sinh, một mùa xuân rất khác đang bắt đầu – mùa xuân của sự sống, của những nhịp tim non nớt và tiếng khóc đầu đời.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, “công dân nhí” đầu tiên của năm 2026 là bé gái Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5 kg, chào đời an toàn trong sự theo dõi sát sao của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ. Giữa khoảnh khắc thiêng liêng ấy, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện, đã trực tiếp chúc mừng, gửi gắm những mong ước bình an cho em bé và gia đình.

Em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay sau sinh, bé Khánh Linh được da kề da với mẹ. Hơi ấm từ làn da và nhịp tim quen thuộc giúp em thích nghi với thế giới bên ngoài, còn người mẹ trẻ không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. “Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe tiếng khóc của con. Đây là khoảnh khắc em sẽ không bao giờ quên”, chị Ngọc chia sẻ.

Không khí giao thừa tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương vì thế trở nên đặc biệt hơn. Với đội ngũ y bác sĩ, mỗi ca sinh đều là trách nhiệm lớn lao, nhưng được đón em bé đầu tiên của năm mới luôn mang ý nghĩa rất riêng – như lời nhắc nhở về sứ mệnh nghề nghiệp và niềm tự hào của người làm y.

Sản phụ sinh con tại Bệnh viện Hùng Vương.

Ở phía Nam, Bệnh viện Hùng Vương cũng trải qua một đêm giao thừa không ngủ. Đúng 0 giờ, hai bé gái đầu tiên của năm 2026 lần lượt cất tiếng khóc. Một bé nặng 3.130 g, là con của sản phụ Trần Thị Yến N; bé còn lại nặng 3.000 g, là con của sản phụ Võ Thị T. Tiếng khóc vang lên trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới như xé tan màn đêm, mang theo sinh khí đầu xuân.

Chỉ vài phút sau, lúc 0 giờ 03, một bé gái khác chào đời khỏe mạnh, nặng 2.950 g. Đến 0 giờ 07, tại phòng mổ, một bé trai nặng 3.745 g cũng cất tiếng khóc đầu đời. Trong căn phòng nhỏ, người cha nắm chặt tay vợ, dõi theo từng giây phút sinh nở. “Bé và mẹ đều khỏe, gia đình tôi rất hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Bác sĩ trưởng tua trực đêm giao thừa cho biết, cảm xúc trong thời khắc này luôn rất đặc biệt. “Là bác sĩ sản, khi sinh em bé ra mà nghe tiếng khóc to là hạnh phúc của cả ê-kíp. Nhưng vào giao thừa, cảm giác ấy thiêng liêng hơn rất nhiều”, ông nói.

Đêm giao thừa ở bệnh viện không chỉ có niềm vui, mà còn là trách nhiệm. Công tác nhân sự, trực cấp cứu được bố trí đầy đủ như ngày thường, thậm chí chặt chẽ hơn. Các bác sĩ liên tục kiểm tra các ca nặng, đảm bảo mọi tình huống đều trong tầm kiểm soát. “Mình ăn Tết, nhưng không quên nhiệm vụ”, vị trưởng tua nhấn mạnh.

Bác sĩ đến chúc mừng sản phụ.

Tại Khoa Sản Bệnh viện Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) không khí đón năm mới cũng diễn ra lặng lẽ nhưng ấm áp. Tiếng khóc đầu tiên vang lên đúng thời khắc giao thừa, mở đầu cho một năm mới với năm “thiên thần nhỏ” lần lượt chào đời trong đêm. BSCKI Nguyễn Tươi, Phó khoa Sản, xúc động chia sẻ rằng niềm vui của người làm nghề y trong khoảnh khắc này là cảm giác khó diễn tả, khi sự sống được bắt đầu ngay thời điểm thiêng liêng nhất.

Những em bé chào đời tại Bệnh viện Hải Hậu.

Phía sau những tiếng khóc hạnh phúc ấy là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tận tâm của các ê-kíp y tế. Từ bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi, nữ hộ sinh đến điều dưỡng, tất cả đều túc trực trong tâm thế chủ động và trách nhiệm, để mỗi sản phụ và mỗi em bé đều được chăm sóc an toàn.

Với những người khoác áo blouse trắng, giao thừa không chỉ là thời khắc chuyển giao của năm tháng, mà còn là lúc sự sống được khởi sinh. Mỗi em bé ra đời là một câu chuyện mới bắt đầu, mang theo niềm tin và hy vọng về một năm 2026 an lành, nơi những điều tốt đẹp tiếp tục được thắp sáng từ chính tiếng khóc đầu đời.