Điểm danh máy đọc sách nổi bật năm 2025

(VTC News) -

Công nghệ mực điện tử (E-Ink) ngày càng phát triển đang tạo ra những điểm nhấn cho thị trường máy đọc sách bằng thiết kế, tính năng mới. Nhờ công nghệ E-Ink, màn hình của máy đọc sách hiện nay khắc phục nhược điểm của điện thoại, máy tính bảng LCD/OLED khi không phát ánh sáng xanh, không gây mỏi mắt, tạo cảm giác đọc tương tự giấy in.

Thị trường máy đọc sách ngày càng đa dạng. (Ảnh: Akishop)

Thị trường Việt Nam cũng chứng kiến sự thay đổi khi nhiều thương hiệu mới tham gia cạnh tranh, cung cấp sự lựa chọn đa dạng cho người dùng.

Kindle Scribe 2025

Kindle Scribe (2025) hay còn được biết đến với cái tên Kindle Scribe thế hệ 3 ra mắt cuối tháng 9 vừa qua là một “ván cờ tất tay” của Amazon cho mùa mua sắm cuối năm và đầu năm 2026.

Kindle Scribe 3 thay đổi toàn bộ thiết kế so với Scribe thế hệ trước. Người dùng sẽ không còn phần báng cầm lệch một bên mà sẽ có một thiết kế viền mỏng ở cả bốn cạnh, cho phép tỉ lệ diện tích màn hình so với mặt trước máy lớn hơn.

Những phiên bản Kindle Scribe thế hệ 3. (Ảnh: Amazon)

Đồng thời, Amazon cũng làm Scribe 3 nhẹ hơn và có tới 3 phiên bản màn hình: Có đèn nền, không đèn nền và một phiên bản Colorsoft sử dụng công nghệ E-Ink Kaleido.

Công nghệ Kaleido 3 tạo khoảng 4.096 màu phù hợp cho việc đọc chữ và minh họa đơn giản, ưu tiên về tốc độ phản hồi, tối ưu cho các tác vụ yêu cầu khả năng hiển thị nhanh chóng, phù hợp cho nhu cầu hybrid giữa đọc sách và làm việc.

Đây là một sản phẩm đáng mong đợi của Amazon trong quý 4 năm nay và có thể là sản phẩm chiến lược của hãng vào năm 2026. Amazon tiếp tục được E-Ink ưu ái khi cung cấp một màn hình độc quyền kích thước 11 inch cho Scribe 3.

Lần đầu tiên Amazon trở nên cởi mở với các nền tảng khác khi cho phép Scribe kết nối, đồng bộ với OneDrive, Google Drive và có khả năng truyền dữ liệu sang OneNote.

Amazon cũng hứa hẹn cung cấp tính năng AI trên những dòng Scribe 3 của mình, tuy nhiên khả năng hỗ trợ cho người dùng ở Việt Nam cũng chưa thật sự chắc chắn khi Tiếng Việt chưa phải là ngôn ngữ chính thức của Kindle.

Năm nay, sau nhiều hy vọng về một chiếc máy flagship Oasis 4 của người dùng, Amazon đã thể hiện một ý đồ hoàn toàn khác: Dòng Paperwhite với Colorsoft kích thước 7 inch sẽ là sản phẩm trám vào khoảng trống của Oasis 3 trước kia.

Boox Go 10.3 và Boox Note Max

2025 là một năm Boox làm mới gần như toàn bộ sản phẩm của hãng, tuy nhiên vẫn giữ lại nét thiết kế truyền thống. Trong nhiều năm qua Boox đã hoàn thiện thiết kế sản phẩm của mình và đạt đến điểm tối ưu, đặc biệt là Go 10.3, Note Max có độ mỏng khó tin. Chính vì vậy, 2025 sẽ là cơ hội vàng để Boox phát triển thêm những tính năng cần có trên nhiều thiết bị của mình.

Boox Go 10.3 (Ảnh: Akishop)

Talking Insight là tính năng ứng dụng AI trong khi ghi chú trên Boox, cho phép phiên dịch nội dung cuộc họp thành văn bản trong lúc ghi chú, sau đó sử dụng AI để tóm tắt và tạo biên bản họp một cách nhanh chóng. Tính năng này lần đầu tiên xuất hiện trên máy đọc sách hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc sử dụng ghi chú của người dùng.

Điểm độc đáo của Boox so với nhiều thiết bị ghi chú khác còn là khả năng cho phép thực hiện phiên dịch trực tiếp trong lúc ghi âm, đồng thời vẫn có thể ghi chú bằng bút cảm ứng theo ý thích.

Như vậy, thay vì phải di chuyển nhiều giao diện và phần mềm để ghi chú, ghi âm, phiên dịch, tóm tắt như Galaxy Tab hoặc iPad, firmware 4.1 mới nhất của Boox cho phép người dùng truy cập vào tất cả tính năng nêu trên trong một giao diện duy nhất.

Đồng thời cung cấp nội dung 3+1 gồm: Một bản ghi chú viết tay từ chính người dùng; một bản ghi âm nội dung của toàn bộ cuộc họp; một bản phiên âm dạng transcribe, chuyển giọng nói thành văn bản bằng AI và bản tóm tắt nội dung ghi âm – phiên âm bằng AI.

Inkposter Tela

Inkposter Tela không đơn thuần là một thiết bị máy đọc sách. Thiết bị mới được PocketBook cho ra mắt thị trường thời gian qua được ví như khung ảnh kỹ thuật số.

Với kích thước 28,5 inch, khung tranh thông minh này sử dụng mực điện tử để trình bày nghệ thuật nội thất, tái hiện các bức tranh sơn dầu và màu nước.

InkPoster Tela 28.5". (Ảnh: InkPoster)

Một trong những điểm nổi bật của Tela là triết lý hiển thị tĩnh lặng: Không có ánh sáng phát ra, không tỏa nhiệt, không sử dụng đèn nền và không phát ra ánh sáng xanh. Công nghệ E-Ink Spectra 6 mang lại độ sắc nét màu sắc vượt trội so với các phiên bản Kaleido 3 và Gallery 3.

Mặc dù tốc độ làm mới có phần chậm (15-20 giây), nhưng Tela lại rất tiết kiệm năng lượng, với pin có thể kéo dài hoạt động liên tục lên đến một năm. Ứng dụng InkPoster cho phép người dùng truy cập vào hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật kinh điển.