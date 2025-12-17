Kính thông minh: Tương lai của điện toán cá nhân trong năm 2025

(VTC News) -

Trong thập kỷ qua, ngành công nghệ liên tục tìm kiếm “cú hích” mới sau smartphone, nhưng nhiều sản phẩm đã không thành công, từ TV 3D, máy tính bảng chưa thể thay thế laptop, cho đến những thiết bị AI đời đầu còn nhiều lỗi. Đến năm 2025, các tập đoàn lớn đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Kính thông minh (smart glasses) được xem là tương lai của điện toán cá nhân.

Một số mẫu kính thông minh từ các nhà sản xuất như Lenovo, Rokid và Even Realities. (Nguồn: Sam Rutherford/Engadget)

Từ cồng kềnh đến thời trang

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa kính thực tế ảo (VR) và kính thông minh, nhưng sự khác biệt nằm ở triết lý sử dụng. Nếu như những bộ headset như Vision Pro hay Meta Quest mang đến trải nghiệm tách biệt hoàn toàn với thế giới thực để phục vụ chơi game hay làm việc chuyên sâu, thì kính thông minh hướng tới sự hòa quyện.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi các hãng công nghệ không còn cố nhồi nhét một chiếc máy tính lên mặt người dùng. Thay vào đó, họ ưu tiên thiết kế giống như những cặp kính thông thường. Sự thành công ngoài mong đợi của dòng Meta Ray-Ban đã chứng minh rằng: Người dùng không muốn trông giống một "người máy sinh học" (cyborg). Họ muốn một thiết bị thời trang có khả năng chụp ảnh, nghe nhạc và hỗ trợ AI mà không gây chú ý.

Sự tham gia của các đối thủ nặng ký như Apple và Google càng củng cố thêm xu hướng này. Các báo cáo cho thấy Apple đang chuyển trọng tâm từ các dòng headset đắt đỏ sang những mẫu kính nhẹ nhàng hơn để tiếp cận đại chúng. Trong khi đó, Google không chỉ phát triển hệ điều hành Android XR mà còn bắt tay với các thương hiệu kính mắt nổi tiếng như Gentle Monster để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ luôn đi đôi với công nghệ.

Dưới đây là hai mẫu thiết kế tham khảo kính thông minh của Google. Mẫu phía trước có màn hình dẫn sóng RGB kép, trong khi mẫu phía sau chỉ sử dụng một màn hình đơn.(Nguồn: Google)

Giải phóng đôi tay, thay đổi thói quen

Lý do thực sự khiến kính thông minh trở nên tiềm năng không chỉ nằm ở phần cứng, mà là cách chúng thay đổi thói quen tương tác của chúng ta. Trong một thế giới nơi mọi người đều đang cúi đầu vào màn hình smartphone, kính thông minh mang lại một giải pháp "ngẩng cao đầu".

Với các công nghệ hiển thị tiên tiến như ống dẫn sóng (waveguide), các thông tin quan trọng như thông báo tin nhắn, chỉ đường Google Maps hay dịch thuật trực tiếp sẽ được hiển thị ngay trên tròng kính. Điều này cho phép bạn cập nhật thông tin mà vẫn duy trì được sự giao tiếp bằng mắt với người đối diện, giữ cho sự tập trung luôn nằm ở thế giới thực thay vì bị cuốn vào các ứng dụng điện thoại.

Bên cạnh đó, phân khúc kính hỗ trợ màn hình ảo cũng đang phát triển mạnh mẽ. Những thiết bị như Xreal hay Viture cho phép người dùng mở rộng không gian làm việc lên tới hàng trăm inch chỉ bằng một cặp kính nhỏ gọn. Đây là giải pháp hoàn hảo cho những người thường xuyên di chuyển, cần sự riêng tư khi làm việc tại quán cà phê hay giải trí trên máy bay mà không cần mang theo màn hình di động cồng kềnh.

Một trường hợp sử dụng tuyệt vời cho kính thông minh là cung cấp bản đồ hiển thị ngay trên màn hình mà không cần phải liên tục nhìn xuống điện thoại, như trong đoạn video minh họa về Android XR này. (Nguồn: Google)

Dù vẫn còn những rào cản về giá thành (dao động từ 400 đến hơn 800 USD) và thời lượng pin, nhưng năm 2025 đã định hình rõ nét lộ trình phát triển của kính thông minh. Khi AI ngày càng thông minh hơn và công nghệ hiển thị ngày càng mỏng nhẹ, kính thông minh không chỉ là một món đồ chơi công nghệ, mà đang dần trở thành mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị cá nhân, hứa hẹn một tương lai nơi chiếc điện thoại có thể nằm yên trong túi cả ngày dài.