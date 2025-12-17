Dược phẩm Tâm Bình ra mắt bộ nhận diện mới - bứt phá từ dấu mốc 15 năm

(VTC News) -

Bộ nhận diện mới – đánh dấu bước ngoặt của Tâm Bình

Ngày 13/12/2025, hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, logo “tB” cùng câu slogan “Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm” đã gắn bó với Tâm Bình và trở thành dấu ấn quen thuộc của người tiêu dùng. Để tiếp tục khẳng định vị thế và tầm nhìn trong giai đoạn mới, Tâm Bình ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn là sự chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ khát vọng bứt phá và nâng tầm thương hiệu.

Ban Lãnh đạo Dược phẩm Tâm Bình tại Lễ ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới được thiết kế dựa trên tinh thần kế thừa, trẻ trung và hiện đại. Logo mới sử dụng cấu trúc chữ “tb” quen thuộc nhưng được thiết kế theo phong cách hiện đại, ít chi tiết, đường nét mạnh mẽ, trẻ trung tạo dấu ấn vừa quen thuộc, vừa tươi mới. Chiếc lá dược liệu được lồng ghép tinh tế, biểu tượng cho nguồn gốc thảo dược và giá trị y học cổ truyền.

Đây cũng là lời khẳng định định hướng phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược của Tâm Bình. Bên cạnh đó, biểu tượng trái tim xuất hiện như điểm nhấn, đại diện cho chữ “Tâm” - giá trị cốt lõi mà Tâm Bình theo đuổi 15 năm qua: Tâm Đức với người bệnh – Tâm huyết với công việc – Tận tâm với cộng đồng.

Logo mới được thiết kế theo phong cách trẻ trung và hiện đại.

Slogan mới “Tâm Bình - Mang cả tâm tình” được tinh gọn giúp thông điệp cô đọng, dễ nhớ và khẳng định Tâm Bình không chỉ mang cả tâm tình trong từng sản phẩm, mà còn mang cả tâm tình trong mọi hoạt động.

Anh Nguyễn Tuấn Anh – Phó phòng Truyền thông Marketing Tâm Bình - chia sẻ về ý nghĩa tinh gọn slogan.

Bộ nhận diện áp dụng bản hòa sắc giữa xanh dương và xanh lá tạo nên hình ảnh hài hòa và hiện đại. Xanh dương đại diện cho sự tin cậy, chuyên nghiệp; xanh lá đậm nhấn mạnh nguồn gốc thảo dược; xanh lá nhạt gợi sự tươi mới, gần gũi. Sự giao hòa này thể hiện rõ định hướng phát triển của Tâm Bình, đó là kết hợp tinh hoa Y học cổ truyền với khoa học hiện đại tạo ra những sản phẩm chất lượng.

Chia sẻ về quyết định thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, Tổng Giám đốc Lê Thị Bình cho biết: “Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và đổi mới logo theo hướng trẻ trung, hiện đại là bước khởi đầu trong chiến lược chuyển mình của Tâm Bình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Quan trọng hơn, Tâm Bình đang đổi mới tư duy, phương pháp quản trị và cách làm để bắt nhịp xu thế phát triển của thị trường.”

15 năm – nền tảng vững chắc cho bước tiến mới

Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Dược phẩm Tâm Bình khẳng định vị thế là thương hiệu dược uy tín, bền bỉ đồng hành cùng sức khỏe người Việt. Ngay từ những ngày đầu thành lập, với khát vọng mang đến các sản phẩm Đông dược an toàn - hiệu quả - giá thành hợp lý, Tâm Bình đã đầu tư đồng bộ từ vùng trồng dược liệu chuẩn GACP-WHO đến hệ thống nhà máy GMP-WHO, cùng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt ở mọi công đoạn.

Kiên định với triết lý “làm thật sẽ bền”, lấy chữ “Tâm” làm giá trị cốt lõi, Tâm Bình đã tạo dựng được niềm tin vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Các sản phẩm như Đại tràng Tâm Bình, Viên khớp Tâm Bình, Mỡ máu Tâm Bình, An thần ngủ ngon Tâm Bình… đã trở nên quen thuộc trong tủ thuốc của nhiều gia đình, đồng thời được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng uy tín.

Không dừng lại ở thế mạnh sản phẩm truyền thống, Tâm Bình tiếp tục mở rộng sang nhóm chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm cao cấp như Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, Hồng sâm Linh chi Táo đỏ Tâm Bình, nước uống Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình… đáp ứng nhu cầu bồi bổ, nâng cao sức khỏe của người dân.

Hành trình 15 năm là niềm tự hào và cũng là nền tảng vững chắc để Tâm Bình bước vào giai đoạn phát triển mới. Sự ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới vì thế không chỉ là thay đổi về hình ảnh, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn xa của Tâm Bình trong chặng đường tiếp theo.