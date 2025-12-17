Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/12: Mỹ cảnh báo EU về tài sản Nga

(VTC News) -

Berlin cảnh báo

Berlin đã lên tiếng cảnh báo những quốc gia phản đối kế hoạch gọi là “khoản vay bồi thường” dành cho Ukraine - một sáng kiến được bảo đảm bằng các tài sản của Nga đang bị đóng băng. Theo Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Đức, ông Gunther Krichbaum, các nước từ chối ủng hộ kế hoạch này chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu của Đức, Gunther Krichbaum.

Tuần trước, Liên minh châu Âu siết chặt quyền kiểm soát đối với tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa bằng cách viện dẫn Điều 122 - một điều khoản khẩn cấp về kinh tế cho phép thông qua quyết định bằng đa số đủ điều kiện thay vì cần sự đồng thuận tuyệt đối của các quốc gia thành viên.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt trong nội bộ EU cũng như từ các học giả luật quốc tế, trong khi Moskva coi mọi hành động can thiệp vào tài sản của mình là “ăn cắp”.

Theo ông Krichbaum, mọi phương án thay thế cho kế hoạch này đều sẽ khiến các nước EU phải trả giá đắt. Ông cảnh báo rằng lãi suất sẽ tăng lên, từ đó tạo ra một vòng luẩn quẩn, đặc biệt nếu các quốc gia thành viên buộc phải cắt giảm ngân sách.

Biện pháp “đóng băng tạm thời” các tài sản Nga – được EU mô tả là cần thiết để tránh nguy cơ bị phủ quyết từ một số nước thành viên và khả năng tài sản bị giải phóng trở lại – đã gặp phải sự phản đối từ Hungary, Slovakia và Bỉ. Đáng chú ý, Bỉ là nơi đặt trụ sở của Euroclear, tổ chức đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa.

Nga đã mạnh mẽ lên án bước đi mới nhất của EU. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, khẳng định rằng việc sử dụng các quỹ này là trái với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Washington đã yêu cầu EU “để yên các tài sản Nga bị đóng băng”, và việc chiếm dụng chúng có thể làm tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva về Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ tại Berlin hôm thứ Hai, ông Tusk cho biết tồn tại “sự khác biệt rất rõ ràng” giữa Washington và Brussels về vấn đề này.

“Theo người Mỹ, ‘hãy để yên các tài sản Nga đó’", Thủ tướng Ba Lan cho biết. Ông nói thêm rằng Washington lo ngại nếu EU tịch thu các quỹ bị phong tỏa, Nga sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Ukraine công bố các cam kết hỗ trợ quốc phòng mới

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Denys Shmyhal, cho biết các đối tác quốc tế đưa ra những cam kết quan trọng mới nhằm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, sau cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Trên Facebook, ông Shmyhal cho biết: “Trong năm 2025, các đối tác đã cam kết gần 5 tỷ USD cho sản xuất quốc phòng của Ukraine và thêm gần 5 tỷ USD nữa để mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đây đều là những con số kỷ lục, và chúng tôi đặt mục tiêu duy trì đà này trong năm 2026".

Theo ông, cuộc họp lần này đã mang lại các cam kết hỗ trợ dài hạn quan trọng từ nhiều quốc gia. Đức cam kết 11,5 tỷ Euro cho quốc phòng Ukraine vào năm 2026, tập trung vào phòng không, UAV và đạn pháo; các hệ thống Patriot và IRIS-T mới đã được bàn giao. Anh cung cấp 600 triệu Bảng Anh trong năm 2025 để tăng cường phòng không, sử dụng nguồn từ tài sản Nga bị đóng băng, đóng góp của đối tác và ngân sách quốc gia.

Canada bổ sung 30 triệu CAD cho UAV của Ukraine, cùng tên lửa AIM-9 và các thiết bị quân sự khác. Hà Lan cấp 700 triệu EUR cho UAV, trong đó 400 triệu Euro dành cho các hệ thống do Ukraine sản xuất.

Đan Mạch chuẩn bị gói hỗ trợ thứ 29 trị giá 250 triệu Euro, bao gồm UAV, phòng không và hỗ trợ hàng không.Na Uy: Dự kiến cung cấp khoảng 7 tỷ USD viện trợ quân sự trong năm 2026. Ba Lan cung cấp đạn pháo 155 mm và triển khai các dự án chung với Ukraine.

Các nước Baltic, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Séc, New Zealand…đều công bố các khoản hỗ trợ tài chính, vũ khí và đóng góp cho các sáng kiến chung như PURL và “Sáng kiến Séc”.

Ông Shmyhal nhấn mạnh rằng những đóng góp này không chỉ cứu sống người dân Ukraine mà còn tăng cường an ninh cho toàn châu Âu và đưa hòa bình thực sự đến gần hơn.

Tại cuộc họp, ông cũng cho biết nhu cầu quốc phòng của Ukraine trong năm 2026 ước tính lên tới 120 tỷ USD, đồng thời kêu gọi các đồng minh dành ít nhất 0,25% GDP từ ngân sách quốc gia để hỗ trợ quốc phòng Ukraine trong năm tới.