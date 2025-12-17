DN miền Trung sau 'đại hồng thủy': Nỗ lực phục hồi để công nhân có thưởng Tết

(VTC News) -

Những ngày trung tuần tháng 12, nhịp độ sản xuất tại khu công nghiệp Suối Dầu (Khánh Hòa), khu công nghiệp Phú Tài (Gia Lai) dần được khôi phục sau trận lũ lụt lịch sử vừa càn quét qua. Ở nhiều nhà máy, không khí làm việc ổn định trở lại, người lao động gác bớt lo toan sau thiên tai để tập trung cho công việc mưu sinh.

Trong khi đó, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp chia sẻ, ngoài việc nỗ lực sản xuất, kinh doanh thì họ còn phải thúc đẩy tìm thêm nguồn vốn và cân đối quỹ để duy trì thưởng Tết, giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài. "Chúng tôi sẽ cố hết sức để người lao động vẫn có thưởng Tết, dù ít hay nhiều. Họ cũng đã chịu thiệt hại quá nặng sau bão lũ khủng khiếp vừa qua", lãnh đạo một doanh nghiệp ở Gia Lai nói.

Khu công nghiệp Phú Tài (Gia Lai) hoạt động bình thường trở lại sau bão lũ. (Ảnh: Nguyễn Gia)

Ông Đinh Quảng Đông - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thông Thuận (Lâm Đồng) - kể lại: Sau lũ, hơn 50% người lao động của doanh nghiệp bị thiệt hại tài sản, với khoảng 350 trường hợp. Tuy vậy, phần lớn công nhân vẫn trở lại làm việc ngay sau khi nước rút. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện đã trở lại bình thường và ai cũng xác định phải nỗ lực gấp nhiều lần để sớm hồi phục như trước.

Tương tự, tình hình kinh doanh, nhịp độ sản xuất tại Công ty Đồ bơi Thống Nhất (Khánh Hòa) cũng cơ bản ổn định, dù dư âm về trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 11 vừa qua. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, hơn 50% lao động của công ty sống trong khu vực bị ngập sâu. Tuần đầu sau lũ, doanh nghiệp buộc phải giảm công suất vì công nhân còn dồn sức khắc phục hậu quả. Đến nay, doanh nghiệp gấp rút tổ chức tăng ca để đảm bảo đơn hàng cuối năm, đồng thời có doanh số hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Gác lại mối lo sau bão lũ, công nhân tích cực sản xuất. (Ảnh: Nguyễn Gia)

“90% lao động của chúng tôi chịu thiệt hại lớn sau bão lũ. Hiện giờ, toàn doanh nghiệp đang dồn sức tái thiết, sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường, trước mắt là hướng đến mục tiêu có cái Tết no ấm cho công nhân”, lãnh đạo doanh nghiệp này nói.

Tại khu công nghiệp Phú Tài 2, Công ty TNHH Xuân Quang là một trong những đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất, ước tính hàng chục tỷ đồng. Vì thế gần 100 cán bộ, công nhân của công ty đang phải tập trung sản xuất, kinh doanh, tăng tốc trước khi kết thúc năm, với kỳ vọng doanh nghiệp đạt doanh thu lớn, từ đó người lao động có thu nhập cao dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

"Dù khó khăn vì cơ sở vật chất bị thiệt hại nhiều nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực sản xuất, quyết tâm đáp ứng đủ đơn hàng của các đối tác đã ký kết trước đó, đảm bảo an sinh xã hội, giúp người lao động có thu nhập sau bão lũ và đặc biệt là thêm phần thưởng Tết, giúp họ vơi bớt khó khăn. Theo tâm lý của lao động Việt thì ai cũng mong có thưởng Tết sau cả năm làm việc, cống hiến. Và chính lãnh đạo doanh nghiệp cũng muốn có thưởng Tết cho công nhân của mình, để giữ được nhân sự dài lâu", đại diện Công đoàn Công ty TNHH Xuân Quang chia sẻ.

Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân cũng thiệt hại nặng nề khi cả kho viên nén gỗ chuẩn bị xuất bán cho đối tác bị nước lũ bao phủ, gây hỏng hoàn toàn. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu ổn định thu nhập cho người lao động, nhất là vào dịp cuối năm.

Người lao động mong cái Tết no ấm, sau những thiệt hại nặng về thiên tai. (Ảnh: Nguyễn Gia)

Bà Võ Thị Tố Nữ, kế toán trưởng công ty, cho biết: “Chúng tôi chịu thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng sau bão lũ. Tuy nhiên, đây là lúc tạm gác mọi lo lắng lại để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Càng khó khăn thì càng phải cố gắng, thậm chí chấp nhận làm ngày làm đêm nhằm kịp trả đơn hàng, giữ uy tín với khách, đồng thời để người lao động có việc làm, có thưởng Tết, giúp họ ấm áp hơn sau ảnh hưởng bão lũ”.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, đây là đợt ngập lụt gây thiệt hại nặng nhất trong nhiều năm qua. Riêng khu công nghiệp Phú Tài có 33 nhà máy bị ngập sâu, khiến hệ thống thiết bị, hàng hóa, kho bãi bị hư hỏng hàng loạt.

"Mặc dù còn ngổn ngang khó khăn, nhiều thiệt hại chưa thể khắc phục nhưng các doanh nghiệp tại Gia Lai vẫn đang nỗ lực hồi phục từng giờ. Tiếng máy móc được khởi động lại, những xưởng sản xuất đã sáng đèn, đây là những tín hiệu cho thấy sức sống của các doanh nghiệp đang trỗi dậy sau thiên tai lịch sử. Với nhịp sản xuất này, rất có thể người lao động vẫn có một cái Tết Nguyên đán ấm no", ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, bày tỏ.